韓国男性グループ・ＲＩＩＺＥ（ライズ）の日本人メンバー・ショウタロウが、マカオ公演に参加できなくなったことが明らかになったと６日、韓国メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。ＲＩＩＺＥは現地時間の７日と８日に、ワールドツアー「ＲＩＩＺＩＮＧ ＬＯＵＤ」マカオ公演を行う予定だ。

記事によると、マカオ公演の制作サイドは公式チャンネルを通して「メンバー全員が参加できるよう、関係者が一丸となって事前手続きを進めてきたが、予期せぬ事情によりやむを得ずショウタロウが公演に参加することができなくなった」と発表したという。続けて「長い間ＲＩＩＺＥを待ち応援しているファンの皆さんには、広い心でご理解いただきたい」「今回の公演のラインアップ変更でご不便をおかけしてしまい、改めて心より謝罪申し上げる」と伝えたとした。

同メディアは、ショウタロウの公演不参加は日中間の対立が深まる中で生じた結果とみられると報道。最近はショウタロウのほかにも、Ｋ-ＰＯＰグループで活動している日本人メンバーがビザ発給手続きなどで困難に直面し、イベント出演を断念したり公演が中止になるなどの事例が発生している。