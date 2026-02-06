日本から世界へ活躍の舞台を移した“盟友”2人の仲睦まじいオフショットが、ファンの心を掴んだ。

【映像】絵になる美女レスラーコンビの“砂漠オフショット”

世界的人気を誇る日本人女子レスラー・ジュリアの親友として知られる、WWE女子スーパースターのステファニー・バッケルが、自身の「X」でサウジアラビア遠征中のオフショットを公開。映像には2人が並んでラクダに乗り、広大な砂漠を満喫する姿が収められている。

今回のサウジ遠征は、同国で日本時間1日に開催されたビッグイベント「ロイヤルランブル」に合わせたもの。WWEにとって中東開催は年々存在感を増しており、トップスターたちが集結する一大興行として注目を集めている。

そんな大舞台の合間に切り取られたこの映像では、リング上の緊張感とは一転、終始リラックスした表情のジュリアとステファニーの姿が印象的だ。揺れるラクダの背中で笑い合う様子からは、競争の激しいWWE女子戦線を共に戦う“同志”であり、深い信頼関係で結ばれたパートナーであることが伝わってくる。

ファンの間では以前から「実質ベストフレンド」「並ぶだけで絵になる」と評されており、今回のサウジでの共演オフショットは、その関係性を象徴するワンシーンに。投稿を見たファンからは「最高のコンビ」「リング外でもスターオーラがすごい」「ラクダまで似合うレスラー初めて見たわ」といった声が相次ぎ、瞬く間に話題となった。

両者はSTARDOM時代に同じリングでしのぎを削った間柄。日本で培った信頼関係は、WWEの舞台に移った現在も変わらず続いている。

