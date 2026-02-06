春の旅立ち彩る｢エアリーフローラ｣ 本格出荷前に金沢で品評会 徹底管理の下で栽培続く
卒業式シーズンに向け、旅立ちを祝う花として出荷が本格化する石川生まれのフリージア「エアリーフローラ」。厳しい冬の中、生産者たちが大切に育てあげたことしの花の品評会が行われました。
石川県が8年かけて開発したオリジナルのフリージア「エアリーフローラ」。
3月から4月の卒業式シーズンに花を咲かせることから「旅立ちを祝う花」として市場デビューから14年、いまでは石川の春を代表する花となりました。
エアリーフローラの生産者は、石川県内で38軒。ことしはそのうち8軒から10点の花が持ち込まれ、4点が賞を受けました。
JA全農いしかわ園芸課・樅木 雄亮 課長補佐：
「去年とかと比べると、ものはいいんじゃないかなと思っております。エアリーフローラの香りを楽しんでいただくのは、ひとつの魅力、おもしろさではあるかなと思います」
今月中旬には出荷のピークが始まるエアリーフローラですが、雪の季節を乗り切るために、細やかな管理の下で大切に育てられています。
エアリーフローラ振興会・山本 秀樹 会長：
「寒さ対策で普通のハウスの内側に、こういうビニールを張って内張りをしているんですよね」
寒さ対策のために、ジェットヒーターなども設置して、ハウス内の温度を保っています。
温度だけではなく、湿度の管理も重要だといいます。
エアリーフローラ振興会・山本 秀樹 会長：
「これ換気装置なんですけど換気装置、雪で動かなくなるもんですから、それを換気できるように融雪で(雪を)溶かしてます。換気しないとエアリーフローラの場合、曲がりの原因になったりしますので、換気はとても大事です」
そうやって冬を乗り切り優しく色づいたエアリーフローラ。
山本さんたちが育てた花は、希望があった石川県内の小学校の卒業生たちに毎年、ひとり一輪、贈られています。
エアリーフローラ振興会・山本 秀樹 会長：
「卒業する方に手に取っていただいて、希望を持って次のステップに進めるように、ぜひともエアリーフローラを手に取っていただきたいと思います」
今シーズン、石川県内全体で24万本が出荷される予定のエアリーフローラが、ことしも春の旅立ちを彩ります。