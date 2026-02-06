経営スピードアップに財務のエースを抜擢。トヨタ自動車が3年ぶりに社長交代です。

【写真を見る】｢トヨタのすごい所、ちょっとなと思う所があったので生かしていきたい」トヨタ自動車の新社長に“財務のエース”近健太執行役員(57)佐藤恒社長は副会長に

トヨタ自動車は、4月1日付けで佐藤恒治社長56歳が副会長に就任し、近健太執行役員57歳が社長に就く人事を発表しました。

「かつての時間軸と今の3年は全く違う」

（トヨタ自動車 佐藤恒治社長）

「（社長就任から）まだ3年だが、もう3年。自動車業界のスピードは、生ぬるいものではない。かつての時間軸と今の3年は全く違う」

新社長になる近氏は、現社長の佐藤氏より1年早い1991年に入社。財務責任者を務め、2023年にはウーブン・バイ・トヨタの取締役に就任しました。

（トヨタ自動車 近健太執行役員）

「（ウーブン・バイ・トヨタ）はトヨタとすごく近い会社だが、一緒ではない。少し離れている。トヨタのすごいなと思うところ、逆にちょっとなと思うところがいっぱいあったので、それはぜひ生かしていきたい」

トヨタ自動車は、社長交代の目的を「経営スピードを上げ『産業報国』というトヨタの使命を果たす体制を整えること」としています。