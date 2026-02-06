¡È¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¾×·âºî¡É¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡ª+UltraÏÈ¤Ë¤Æ£··î¤è¤êÊüÁ÷·èÄê¡ª¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬²ò¶Ø¡ª
2022Ç¯£µ·î¤è¤ê¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡ÊÆÉ¤ß¡§¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡ªº£Ç¯£··î¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö+Ultra¡×¡ãËè½µ¡Ê¿å¡Ë24»þ45Ê¬¡Á25»þ15Ê¬¡ä¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù¤Ï¡¢ÃÓÅÄÍ´µ±¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡È¾×·â¡É¤ÎÆü¾ï¥¢¥Ë¥á¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È²èÎÏ¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×¤Ë°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£²·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·Ãæ³ØÀ¸¥È¥ê¥ª¡¦¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¤Ä¤Ð¤á¡¢¤Ò¤í¤·¤¬¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ê¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¤ÎÍÄ¤¤Ëå¡¦¤Õ¤¿¤Ð¤òÁÜ¤¹Êª¸ì¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤â¸ø³«¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¹¥â¡¼¥ë£³¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤âÊÙ¶¯¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤Ãæ³ØÀ¸¥È¥ê¥ª¡¦¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¤Ä¤Ð¤á¡¢¤Ò¤í¤·¤¬¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¤ÎËå¡¦¤Õ¤¿¤Ð¤òÁÜ¤¹¤¿¤á¤Ë½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¹¥â¡¼¥ë£³¡É¤È·»¡¦¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¤Ë²û¤¯¤Õ¤¿¤Ð¤Î¡È²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù ¤Î°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡Ê¤¤¤¸¤Á¡¦¤Ë¤¸¤«¡ËÌò¤ä¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¤ÎÎëÌÚÌò¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¤¹¤ëÎëÂå¼ÓµÝ¤¬¡¢¤Ä¤Ð¤áÌò¤Ë¤Ï¡ØMAO¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦²«ÍÕºÚ²Ö¡Ê¤¤Ð¡¦¤Ê¤Î¤«¡ËÌò¤ä¡Ø¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤Ê°½÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬ ¡Á¿÷µÜÄ³ÁÍ¤È¤ê¤«¤¨ÅÁ¡Á¡Ù¼ë·Å·î¡Ê¤·¤å¡¦¤±¤¤¤²¤Ä¡ËÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±éµ»¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀî°æÅÄ²Æ³¤¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤í¤·Ìò¤ò¡¢ËÜºî¤¬¡È¼«¿È½é¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹½©»³³¨Íý¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PVÆâ¤Ç¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Î¤ª¤è¤á¤¿¤ó¤Ë¤Ê¤æ¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤ÊÀ¼¤Ç¤Õ¤¿¤Ð¤ò±é¤¸¤ëÌªËª¤Û¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÃÓÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù¤Ï¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¡ÈÆü¾ï¥¢¥Ë¥á¡É¤Ê¤Î¤«¡ª¡©£··î¤Î½é²óÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃÓÅÄÍ´µ±¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë
¡ÖÏ¢ºÜ³«»Ï»þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
ÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÎëÂå¼ÓµÝ¡Ê¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦Ìò¡Ë
¡ÖÀ¼Í¥¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡ª
¸¶ºî¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÍ½ÁÛ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¿´¤òÏÉÄÏ¡Ê¤ï¤·¤Å¤«¡Ë¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐºÇ¿·´©¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¡Ë¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦Ìò¡£
¹ç³Ê¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾È¡Ë¡£
Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤µ¤æ¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª
°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
Àî°æÅÄ²Æ³¤¡Ê¤Ä¤Ð¤áÌò¡Ë
¡Ö¤Ä¤Ð¤áÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Àî°æÅÄ²Æ³¤¤Ç¤¹¡£
¡È¤â¤Ã¤È¡¢¤à¤Ã¤Ä¤ê¤Ç¡É
À¼Í¥¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÄº¤¤¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ä¤Ð¤á¤¬¿·¤¿¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤â¤Î¤Ë»ä¼«¿È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£³Ú¤·¤ß¤ËÊüÁ÷¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
½©»³³¨Íý¡Ê¤Ò¤í¤·Ìò¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù¤Ë¤Æ¤Ò¤í¤·¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹½©»³³¨Íý¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯Ìò¤Ç¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¶¦±é¼Ô¡¦À©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ËèÏÃ³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¤Ò¤í¤·¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥¹¥â¡¼¥ë£³¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
ÌªËª¤Û¤Î¤«¡Ê¤Õ¤¿¤ÐÌò¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ªÌªËª¤Û¤Î¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î»ö¤¬ÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¤Õ¤¿¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê-¡¢¿´¤ÎÍ¾Çò¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù
¡È+Ultra¡É¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£··î¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µ¡Ê¿å¡Ë24»þ45Ê¬¡Á25»þ15Ê¬
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¤Ä¤Ð¤á¡§Àî°æÅÄ²Æ³¤
¤Ò¤í¤·¡§½©»³³¨Íý
¤Õ¤¿¤Ð¡§ÌªËª¤Û¤Î¤«
Â¾
¸¶ºî¡§ÃÓÅÄÍ´µ±¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼£³¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜ¡Ë
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¤³¤ì¤ÏÃçÎÉ¤·Ãæ³ØÀ¸¥È¥ê¥ª¤¬ÍÄ¤¤Ëå¤òÁÜ¤¹Êª¸ì¡½¡½
¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡È¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¡É¤Ï¡¢¤Ê¤«¤è¤·Æ±µéÀ¸¤Î¡È¤Ä¤Ð¤á¡É¡È¤Ò¤í¤·¡É¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë£³¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤ÊÍÄ¤¤Ëå¡È¤Õ¤¿¤Ð¡É¤Ë²û¤«¤ì¡¢º£Æü¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¡È¤Ô¤ç¤ó¤¿¤í¤¦¡É¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¤Õ¤¿¤Ð¡É¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª
¥¹¥â¡¼¥ë£³¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¤Õ¤¿¤Ð¡É¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©
©ÃÓÅÄÍ´µ±¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼£³¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
