なにわ男子・道枝駿佑＆藤原丈一郎、ペアで「mini」初表紙 1年ぶり“まるっと1冊関西号”巻頭12ページ特集＆8000字インタビューも
【モデルプレス＝2026/02/06】なにわ男子の道枝駿佑と藤原丈一郎が、2月12日発売の「mini3月号増刊 藤原丈一郎＆道枝駿佑（なにわ男子） SPECIAL EDITION」（宝島社）の表紙に登場。“丈みち”コンビがそれぞれ、やんちゃ風コーディネート、きれいめファッションを披露した。
【写真】道枝駿佑「画面割れる」“姉の推し”K-POPイケメンと密着
グループ全員でもソロでも表紙を飾っているなにわ男子から、今回は“丈みち”として愛される道枝と藤原が初めて2人で表紙に。藤原は自身の誕生日である2月8日から、セルフプロデュースする1人舞台「じょうのにちじょう」がスタート。そして道枝は3月20日から初単独主演映画「君が最後に遺した歌」が公開になるなど、アイドルグループとしてのみならず個人活動も充実している2人。実はその忙しい合間を縫ってプライベートでも深い交流があるということで、今回このオファーが実現した。やんちゃなストリートSTYLEと、ちょっぴりきれいめなSTYLEのコーディネートを着こなした道枝と藤原をエモーショナルなフイルム写真で届ける。巻頭12ページの特集（内4ページはピンナップ仕様）のほか、様々な表情を収めたフォトカード風ピンナップも見どころの1つとなっている。（modelpress編集部）
1年ぶりのまるっと1冊関西号ということで、いつもお世話になっているなにわ男子さんから、久々の2人表紙を作ってみました。みっちー（道枝）と丈くんの表紙は今まであまりなかったので、なにふぁむ（ファンネーム）の皆さまに喜んでいただけるのではないかとニンマリしております。取材日はお2人とも終始リラックスムードで、仲良くおしゃべりが止まらない。編集部で用意したコロッケや冷凍手羽中をペロリとたいらげながら、バツグンの集中力と関西人のノリで撮影もインタビューもとても充実したものに。ちょうど日が暮れる時間帯、しかもフイルムで撮影とあって、エモエモのエモ！な“丈みち”を収めることができました。
みっちーは青のスニーカー、丈くんはピンクのスニーカーを履いていたり、おそろいの指輪をつけていたりと、さりげないこだわりにもぜひ注目してみてください。インタビューでは、今号のテーマである「関西トーク」はもちろん、お互いの関係やお仕事についてもいろいろとお伺いし、8000字のボリュームに。みっちーと丈くんの声で聞こえてくるようなインタビューになっていると思います。作りながら“可愛い〜”が止まらなかったピンナップとともに、ご査収ください。
【Not Sponsored 記事】
◆道枝駿佑＆藤原丈一郎、ペアで「mini」表紙
◆「mini」編集部コメント
