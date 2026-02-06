防衛省九州防衛局の50代の男性職員が「職場でパワーハラスメントを受けた」と相談したのに放置されたなどとして、国に対し慰謝料を求めた裁判です。福岡地方裁判所は6日、原告一部勝訴の判決を言い渡しました。

訴えによりますと、九州防衛局の50代の男性職員は2020年11月、「職場で無視される」などのパワハラ被害を防衛省の窓口に相談・通報し、2021年3月に担当者から事実確認の調査を受けました。

しかし、防衛省側は調査からおよそ1年10か月が経過した2023年1月までの間、男性職員に対し、何の対応も行わず放置したとしています。



男性職員は、相談を放置されたことにより精神的苦痛を受けたとして、国に対し慰謝料200万円を求め、提訴していました。

6日の判決公判で、福岡地裁の加藤聡裁判長は「防衛省側はパワハラの相談者に対し、合理的な期間内に結果を回答すべき職務上の法的義務を負っている」とした上で、およそ10か月間の放置期間を認め、国に対し慰謝料5万円の支払いを命じる原告一部勝訴の判決を言い渡しました。



■原告の男性職員

「ハラスメントを受けるし、対応も二次ハラスメントだと思い、心に深い傷を負いました。被害の申し立てを放置することは許されないということを、司法が認めてくれたのはよかったと思います。」



判決を受け、防衛省は「今後の対応について、判決内容を慎重に検討し、適切に対応していく」とコメントしています。