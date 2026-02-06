ミラノ・コルティナオリンピック。スノーボード日本代表として掛川市出身の三木つばき選手が出場します。雪のない静岡から金メダルを！オリンピックにかける三木選手の思いとは？秘蔵映像とともにお伝えします。



雪のない静岡から2大会連続でスノーボード代表として出場する掛川市出身の三木つばき選手。



コースに設置された旗の間を通り、そのタイムを競うアルペン競技。三木選手はこのアルペン競技で、4年前の北京オリンピックでは高校生ながら9位と健闘。2025年はシーズンを通してポイントを競うワールドカップで総合優勝。さらに世界選手権でも回転で優勝するなど、大躍進しました。





１月、オリンピック内定の会見では。（三木選手）「目標は変わらず優勝。見ていて『これは圧巻』と言ってもらえる滑りをしたい。」こう力強く語った三木選手。こちらはその原点とも言えるべき11年前の貴重な映像。スノボードのインストラクターだった父にあこがれ、史上最年少でプロスノーボーダーとなった三木選手。既に見据えていたのは世界の頂点でした。（三木選手）「夢ですか？スノーボードで世界一18歳でオリンピックに出て22歳で入賞する。」壮大な夢を語った三木選手。その夢を叶えるために小学3年生から始めたのが12月から4か月間、長野県で山に籠ってスノーボード漬けの生活を送ったのです。炊事や洗濯など身の回りのことも全て自分でしなければなりません。

2025年、三木選手に当時のことを訪ねると



（三木選手）

「金メダルを目指せるのなら何でもやるという思いだけだった。やりたくないと思うほど大変なことではなかった。親と離れるのは寂しいが4か月もすごく短く感じた。」



そんな山籠もり生活の後も、スノーボード漬けの生活を経て一歩ずつ世界の頂点に近づいてきました。そして前回の北京オリンピック出場を前に、その目標はより明確なものへと進化を遂げます。



（三木選手）

「目標としているのはオリンピックで金メダル。その過程の中で、ワールドカップ総合優勝や世界選手権優勝もしたい。」



体格で劣る日本人にとって至難の業とも思えた目標ですが、2025年は世界選手権のパラレル回転で優勝、さらにワールドカップでも種目別優勝と総合優勝と自ら設定した目標を次々とクリア。残すタイトルはオリンピックのみ。



（三木選手）

「達成できるためにどうしたらいいか考えて計画していろんな人に協力してもらって動いているので、やろうと思って出来るのではなくそこを達成するためにすごく必死になっている。」

そんな三木選手に熱い声援を届けようと、１月、掛川市と浜松市に応援メッセージパネルを設置されました。国旗にメッセージを書いてもらい、静岡から熱いエールを送ります。多くの市民が期待を込めてそれぞれの思いを書き込んでいました。





中には息子の名前が三木選手と同じだという家族も…



（市民）

「この子が『つばき』なので名前が同じ。やっぱり金メダルを取ってほしい。期待しています」



（つばきくん）

「がんばれ！」



（市民）

「全力を出して頑張れば、それでうれしいです。」



掛川と浜松から6枚のフラッグが三木選手に届けられる予定だということです。



地元の期待を一身に背負う三木選手ですが、今シーズンはワールドカップの2戦目で優勝して以降はなかなか結果を出せずに苦しんでいました。



しかし、1月31日、オリンピック前最後の試合で2回目の優勝。オリンピックに向けて調子も上げてきました。そんな三木選手の出場するパラレル大回転はあさって8日・日曜日に迫ります。

（三木選手）

「ミラノ五輪での目標は優勝です。そこしか見ていないです。スノーボードアルペンはまだまだ日本人やアジア人が活躍しにくい競技。それでもこれだけ活躍できるというところを見てもらい、私も 僕もやりたいと思ってもらえたらすごくうれしい。そこがこの業界にスポットライトを当てる一つのきっかけになってほしい。」