タレントの重盛さと美（３７）が６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。同い年の芸能人の中で最も美しいと思う女性タレントの実名を明かす一幕があった。

この日、自身のタレントとしてのキャラクターについて聞かれると「私、意外といい意味でも悪い意味でもかぶる人がいないかなと思うんですけど。客観的に見れてないからかも知れないけど…」と話し出した重盛。

「なんか、いてもいなくても一緒というか、主張が強すぎず弱すぎず、ちょうどいい、ぎりぎりでずっとやってこれてる感じ。運良くやってこれてるだけで。でも、テレビにめっちゃ出てる人よりも私、インスタのフォロワーが多いんですよ。イベントをやってもファンがいっぱい来てくれるから。業界ウケよりもファンウケの方がいいのかも知れない」と自己分析したところで番組は重盛と同い年の３７歳の女優や女性タレントの一覧を用意。

新垣結衣、浅田舞、大島優子、加護亜依、戸田恵梨香、吉高由里子、佐々木希、菜々緒、堀北真希、宮澤エマ、ＭａｙＪ．、ホラン千秋など１９８８年生まれのそうそうたる名前が並んだフリップを見た重盛は「衝撃！」と絶叫。

中でも「ホラン千秋さん、私、めちゃくちゃ年上かなと思っちゃってた」と続けると「ホラン千秋さん、めっちゃかわいい。芸能界でも１位、２位を争うくらい美人だと思う」と口に。

この言葉にＭＣのミッツ・マングローブは「それは賛否が分かれるところだと思う」とツッコんでいた。