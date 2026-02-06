お笑いタレント三又又三（58）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。意中の女性がいることを告白した。

番組内で、千原ジュニアから過去の大失恋をイジられた。ジュニアから三又が失恋し、「レイちゃん」という人形を持ち歩いていたことを明かされると、三又は「生身の恋愛は、最近…」と恋をしていることを明かした。ジュニアを「マジで！？」と驚かせた。

三又は「32歳の女性とめぐり会いまして」と明かした。出会ったきっかけについて「地方で。北のほうで知り合って」と明かした。「お店の方で、ショーパブ的なところに飲みに行った。ちょうどそこのお店が満席で盛り上がってて、ショータイム終わった後に、その司会の方が『三又又三さんがいらしてます』みたいな感じで、サービスで『JODAN JODAN』やって、『贈る言葉』でお店中練り歩いた。そうしたら盛り上がっていただいて。『写真撮ってください』とか『握手してください』みたいな中の1人」と告白した。

ジュニアから「いいなと思ってすぐ連絡先交換？」と聞かれると、三又は「そのときはLINEを。一緒にいた方が察知してくれて、安藤サクラ似の長身の方。（一緒にいた人が）『三又さんLINEでも交換すれば？』みたいな。でLINE交換して。東京に遊びに来てくれて。デートした」と告白した。