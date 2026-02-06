衆議院選挙の投票日が2日後に迫りました。



NNNと読売新聞は共同で衆院選の世論調査を行い、秋田放送、独自の取材も加えて終盤の情勢を分析しました。



県内3選挙区のうち2つの選挙区では自民党候補が抜け出す勢いを見せています。



NNNは、読売新聞と共同で今月3日から5日までの3日間、今回の衆院選について世論調査を行いました。



調査は電話とインターネットで実施し、県内の有権者を含むあわせて35万6,593人から回答を得ました。





県内の政党支持率は自民党が最も高く、4割近くにのぼっています。次いで多かったのが支持政党なしで2割弱。中道改革連合、国民民主党は1割強となっています。内閣支持率は前回序盤調査と変わらず6割近くを維持しました。続いて県内3つの選挙区についてです。秋田1区には前の議員1人と5人の新人が立候補しています。冨樫博之氏は自民党支持層の8割以上を固めました。また無党派層からも最も支持を集めています。年代別で見てもすべての世代から最も支持を集め、ほかの候補を大きく引き離しています。冨樫氏を追っているのが早川周作氏と木村佐知子氏です。冨樫氏には及ばないものの、早川氏は高齢層から、木村氏は若い世代からの支持が比較的厚くなっています。松浦大悟氏と鈴木知氏、佐藤美和子氏は支持の広がりを欠いています。秋田2区にはいずれも前の議員の2人が立候補しています。福原淳嗣氏は自民党の支持層の9割近くを固めました。また国民民主党と日本維新の会の支持層の5割以上に浸透しています。緑川貴士氏は中道改革連合の支持層のほとんどを固めました。また共産党支持層の約8割、無党派層の4割近くからも支持を集めています。自民党や高市政権への追い風を背景に秋田2区は福原氏が先行、緑川氏が追う展開です。秋田3区は7度目の争いとなっているいずれも前の議員2人が立候補しています。村岡敏英氏は国民民主党の支持層の9割近くを固めたほか、中道改革連合の支持層の約7割に浸透しています。御法川信英氏は自民党支持層の約7割を固めました。前回調査と比べて村岡氏が一歩抜け出し、御法川氏が追う展開となっています。しかし、今回の調査でも一定数の回答者が小選挙区で投票する候補者をあげていないため、情勢はまだ変化する可能性があります。衆院選の投票日は8日日曜日です。