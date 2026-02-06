【特集】もうすぐバレンタイン♡ カカオショックの中のバレンタイン商戦を関向アナが取材 秋田
2月14日のバレンタインデーまで一週間ほどとなりました。
チョコレートの原料となるカカオの価格高騰、いわゆるカカオショックで商品の値上げが続く中、秋田市の百貨店では「チョコ以外」の商品を豊富に揃え、消費者の選択肢を増やしています。
その一方で、あえてカカオをふんだんに使った付加価値のある商品でバレンタイン商戦に臨んでいる菓子店もあります。
■カカオショックの中…チョコ以外の商品も豊富にラインナップ
関向良子アナウンサー
「ありました、板チョココーナーです。このあたりは200円近くしますね。少し前までは100円ほどで買えた気がするんですが、今はどこにいっても100円では買えませんね」
物価高やカカオの不作を背景に、チョコレート商品の値上げが続く中で迎えたバレンタインシーズン。
それでも、年に一度の「チョコの祭典」は今年も大人気です。
秋田市の西武秋田店で開かれている「チョコレートパラダイス」も買い物客で賑わっていました。
客
「これは旦那のお父さんでこれは妹の旦那さんあと家族の、子どもと旦那にも買いました」
「プレゼントだから年に一度だし、そこまで（価格は）気にしないですかね」
そごう・西武のアンケートでは「自分へのご褒美」需要の高さが伺えます。
予算は「1万円以上使う」人が全体の3割近くに上っていて、価格よりも満足感のある商品を求める人が多いようです。
西武秋田店 菊地麻美さん
「年に一度のご褒美タイムのような位置づけになっておりますので、みなさまお値段気にせずに買いたいものを買うような感じは見られます」「チョコレートはあるんですけども、チョコレート以外の商品なども充実しております」
カカオの価格高騰が続く中、「チョコ以外」の商品も豊富なのが今年のトレンドです。
大ぶりのクリを贅沢に使ったパイです。
関向アナ
「んー！クリ甘いです」「柔らかいほくほくのクリの甘さが最初にガツンときて、そのあとで栗のあんこですね、和の甘さがきて、その下にチョコレートが入ってます」「色んな甘さが一口ごとに楽しめます」
関向アナ
「こちらの商品はチョコ以外にも様々なお菓子の詰め合わせになっています！」
10種類の異なる味を楽しむことができる商品も。
ポップコーンやナッツ、果物にチョコレートやキャラメルをコーティングすることでカカオの使用量を抑えました。
■カカオの”濃さ”を追求「より付加価値を感じてもらえる商品を」
一方、あえてカカオをふんだんに使い、付加価値のある商品を売りにしている菓子店も。
フランス菓子の専門店・ドゥ・フィーユでは、定番の生チョコのほか、目にも鮮やかなチョコレート製品を取りそろえていて、どれもカカオの”濃さ”を追求しています。
パティシエ 清水健志朗さん
「こちらは弊社で使っている原料となる素材のチョコレートです」「こちらに表記があるのがカカオマスのパーセンテージですので、これが増えていくとよりカカオ分が強くなって苦みも増えていくということです」
コストがかさむ中、パティシエの清水健志朗さんは、カカオの使用料をこの数年で3パーセントから8パーセントほど増やしました。
清水さん
「ここ2年程でカカオの価格、倍ないし3倍になっているんですけども、そういった中でチョコレートの使用量を減らすですとか、代替チョコレートに変えていくていうことはしていなくてですね、より付加価値を感じてもらえるような、上がっていく価格の中でも納得してもらえるような商品を作りたいなという思いで、まずはこのチョコレート切り替えていきました」
カカオにこだわった商品でチョコレート好きのニーズにこたえたいと考えています。
作業場にはチョコレート作りの基礎であり、要でもある温度調整、テンパリングをサポートする特別な機械も。
清水さん
「体温で、すっと口溶けのいいチョコレートになるですとか、ぱきっときれいに割れる、つやのある状態、見栄えのいい状態、そして結晶としても安定している状態になりますね」「チョコレート製品のクオリティを決める上では95％、このテンパリングの作業で決まるといわれています」
見た目の美しさだけでなく、なめらかな口溶けを生み出す”テンパリング”。
導入にはかなりのコストがかかったと言いますが0.1度単位で温度調整ができるようになり、職人として、より丁寧にお菓子作りに向き合うことが出来るようになったといいます。
清水さん
「おいしいと言ってもらえることが増えたかなと僕の個人的な体感ですけども」「やはり職人として、原材料価格を下げていく、コストを原価を下げていくというよりかは、やはりおいしいというものを追求して、よりよいものを作っていくことが職人冥利につきることかなと思うので、プレシャー半分、楽しみ半分という感じです」
カカオショックの中で迎えた今年のバレンタインシーズン。
「チョコレート以外のアイディア商品」も「厳選したチョコレートの逸品」も、どちらも楽しむことができそうです。