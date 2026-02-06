2026年2月6日、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネルを更新。バック転に挑戦する様子を公開した。

江頭は、2026年5月30日に行う自身の野外フェス『エガフェス2026』にて、バック転を披露することが決まっている。そのため、今回はその練習を行うようだ。江頭は「やるしかない」と意気込みを見せ、体操教室に移動した。

まずは段階的にバク転の動きを習得していくことに。最初は、腕の振りの勢いで後ろに飛ぶ練習。その後は、器具を使って転がりながら、後ろに手をつく練習だ。柔軟性が試される場面もあり、江頭は「硬いな」と自身の体の硬さを実感し、苦笑した。

インストラクターから「マットを見る」「両足を揃える」などコツを教えてもらいながら、ひたすら練習を重ねる江頭。そして30分ほどの練習で、早くも実践編に。江頭は「怖い」と言いながら、まずは補助付きで挑戦。初心者でありながらもかなりスムーズに飛ぶことができ、インストラクターも「予想以上」と驚きの表情を見せた。今回は補助付きで回るところまでとなったが、本番は成功できるのか、期待が高まった。

今回の動画に視聴者からは「本当に還暦かよ」「流石だわ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）