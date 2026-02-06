STARGLOWニューシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定！芸術的なジャケットデザイン一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、4月1日にリリースする2ndシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定。各種ジャケットデザインも一挙公開された。

■優美に舞う蝶とSTARGLOWという存在が放つ輝きが共鳴するジャケットデザイン

1月21日にリリースしたデビューシングル「Star Wish」が、オリコン週間シングルランキング（2月2日付）1位、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート”Top Singles Sales”（1月28日公開）1位を記録した、BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。

華々しいデビューを飾り、今最も勢いに乗る彼らの2ndシングル「USOTSUKI」のアートワークは、蝶をモチーフに、まるで一枚の絵画のような質感をたたえている。

優美に舞う蝶の鼓動と、STARGLOWという存在が放つ輝きが共鳴するデザインは、彼らの持つ上質で洗練されたイメージをより一層際立たせており、視覚からも彼らの進化と深化を感じさせる、芸術性に満ちた仕上がりとなっている。

2ndシングル「USOTSUKI」は、タイトル曲を含む新録曲3曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMVとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには、好評を博したデビューティザー映像シリーズ『STARGLOW IS COMING』（全6本）と『STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-』を収録するほか、型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定。

さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

また、STARGLOWはこの2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定。デビューからの熱狂をそのままに、さらなる高みへと羽ばたく彼ら。新しい季節の始まりに相応しい、あらたな物語の幕開けを見届けよう。

メイン写真：「USOTSUKI」[通常盤/CD（スマプラ対応）]ジャケット

■リリース情報

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

