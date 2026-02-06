　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比840円高の5万5250円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては996.32円高。出来高は4856枚となっている。

　TOPIX先物期近は3749ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55250　　　　　+840　　　　4856
日経225mini 　　　　　　 55250　　　　　+840　　　 92897
TOPIX先物 　　　　　　　　3749　　　　　 +38　　　　3961
JPX日経400先物　　　　　 33755　　　　　+335　　　　 685
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　+8　　　　 399
東証REIT指数先物　　売買不成立

