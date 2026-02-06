日経225先物：6日19時＝840円高、5万5250円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比840円高の5万5250円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4253.68円に対しては996.32円高。出来高は4856枚となっている。
TOPIX先物期近は3749ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55250 +840 4856
日経225mini 55250 +840 92897
TOPIX先物 3749 +38 3961
JPX日経400先物 33755 +335 685
グロース指数先物 701 +8 399
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース