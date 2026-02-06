ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ日本代表の小林陵侑選手が2大会連続での金メダル獲得へ、今季の変化を明かしました。

2022年の北京大会では男子ノーマルヒルで金メダル、男子ラージヒルで銀メダルを獲得した小林選手。自身3大会目となるオリンピックを前に、今季はW杯で2勝し通算37勝目を挙げました。

「今シーズン、いい感じでW杯をまわれている」という小林選手は、北京五輪のシーズンでもW杯総合優勝。しかし五輪へ向けて調子を上げているかという質問には「たまたま」と笑顔を見せます。

昨シーズンは開幕戦から14試合連続2桁順位と不調で苦しんでいましたが、今シーズンは優勝2回、表彰台7回でW杯総合2位をキープ。昨シーズンからの変化について小林選手は、「アプローチ(助走姿勢)のポジションを下げている。滑走のところでポジションはすごく落としている」と明かします。

小林選手は昨季より助走姿勢をわずかに低く、より膝を曲げて腰を落とすことで、強いパワーでテイクオフへつなげることができるようになったと、メカニズムの変化を語ります。

今回のオリンピックでは、ノーマルヒル、ラージヒル、混合団体、新種目のスーパーチームの4種目に出場予定。小林選手は中でも注力したい種目として、前回は銀メダルのラージヒルを挙げます。「金メダルをとれなかったことに対して、やっぱりこの4年間ちゃんとやってこられた。頑張りたいなと」と意欲を語ります。

そして、オリンピックで見据える未来をフリップに書いた小林選手。そこに書き記された文章は“BIG FLY!!”。小林選手「会場やお茶の間が沸くような、ビッグフライで金メダル目指して頑張ります」と決意表明しました。

