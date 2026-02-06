山中柔太朗、高松アロハに“冷蔵庫ドン” 『純愛上等』アクションシーンも公開
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）がW主演を務める映画『純愛上等！』（13日公開）のスペシャルリリックビデオとアクションシーンが6日、公開された。
【場面写真】ドキドキ！そっと手が触れる山中柔太朗＆高松アロハ
原作は、24年にコミックシーモアで独占配信がスタートした七緒氏によるコミック『純愛上等！』。白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（さとう・みつる／山中）と、2年前に停戦協定を結んだ敵校・紅桜高校の不良たちをまとめるトップ・亀井円（かめい・まどか／高松）との、笑いあり、胸キュンあり、アクションありのラブストーリーを描く。
“純愛”すぎるスペシャルリリックビデオには、美鶴と円が少しずつ心の距離を縮めていく瞬間が、余すことなく詰め込まれている。交わされる視線に宿る想い、触れそうで触れない指先の距離、思わず息をのむキス寸前のカットや、胸をつかまれるような冷蔵庫ドンシーンを収録。収められたシーンすべてが、観る者の心拍数を自然と引き上げていく。言葉にしなくても伝わる感情の揺らぎが、画面越しにまっすぐ胸に迫る“純愛”すぎる世界を描く。時代を超えて愛され続ける名曲「LOVE2000」のスペシャルカバー楽曲と共に、物語の熱量は一気に加速し、2人の関係性や心の動きが鮮やかに浮かび上がる。
キュンとするロマンティックなリリックビデオに加え、空気が一変するアクションシーンも解禁された。円と貴明（堀夏喜）の熱い抗争シーンでは、息遣いや視線、身体同士がぶつかる音までがリアルに伝わり、物語の中に放り込まれるような没入感を味わえる内容となっている。
さらに、本作でアクション監督を務めた鈴村正樹氏よりコメントが到着。鈴村氏は『HiGH＆LOW』シリーズをはじめ、映画・ドラマを問わず数多くの作品でアクション演出を担当してきた実力派アクション監督。その確かな手腕により作り上げられた、緊張感あふれるアクションシーンがスクリーンでどのような体験をもたらすのか、期待が高まる。
【コメント全文】
■アクション監督・鈴村正樹コメント
――本作のアクションシーンのこだわったポイント
今回は内容的にけんかなどがメインになるのですが、作風はリアルなけんかというよりも少しポップな雰囲気を監督から求められていたのもあり、キャラクターごとに少しクスっとなれる要素も入れつつ、全体に仕上げたつもりです。ただ、その中で亀井円の過去がきっかけで物語が転換していくので、要因となる過去の部分などは、ある程度のリアリティーのある力強いシーン構築が必要だと思い、その部分での暴力性は意識しました。
――現場での俳優陣の印象
山中くんは、アクションの経験は少ししかと言いながらパンチの打ち方は最初から決まってましたね。相手との距離感や自分のペースの取り方もうまかったですね。高松くんは、身体能力が高かったので元々亀井円のイメージにあった破天荒な感じの大きく動いて戦う、一見無駄な動きに見えるけど強いという感じを表現してくれました。堀くんは少しずるいキャラで、暴力性が高めという本人とは真逆な戦い方でしたが、少ない練習時間の中見事に表現してくれましたね。
――現場でのアクション指導やコミュニケーション、撮影中のエピソードなど
練習時間があまり取れませんでしたが、その中でも高松くんは一番アクションが多かったですが、楽しんでやってくれてました。雨降らしの乱闘シーンでは、高松くん、堀くんは唇を真っ青にして震えながらやってました。身体が動かなくなるのですが、熱量下げずに撮り切りました。
――本作を期待している方々へのメッセージ
今作は、純愛を描いていると思います。
しかし、その中でも周りを取り巻く愉快な仲間たちとの友情も大きな見どころだと思います。
