なにわ男子・藤原丈一郎＆道枝駿佑“丈みち”コンビが初表紙 “エモエモのエモ！”なフィルム撮影カットに注目
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎と道枝駿佑が、12日発売のファッション雑誌『mini』3月号増刊SPECIAL EDITION（宝島社）に登場する。“丈みち”として愛されるコンビが初めて2人で表紙を飾る。
藤原は自身の誕生日である2月8日から、セルフプロデュースする一人舞台『じょうのにちじょう』を控え、道枝は3月20日から初単独主演映画『君が最後に遺した歌』が公開されるなど、グループとしてのみならず個人活動も大充実の2人だが、実はその忙しい合間をぬってプライベートでもかなりの仲良し。ということで、今回この2人のオファーに至ったそう。
今回はやんちゃなストリートSTYLEと、ちょっぴりきれいめなSTYLEの2コーデを着こなした道枝と藤原を、“エモい”フイルム写真で届ける、巻頭12ページの大特集（内4ページはピンナップ仕様）。フォトカード風ピンナップには、さまざまな表情が収められている。
■編集部コメント
1年ぶりのまるっと1冊関西号！ということで、いつもお世話になっているなにわ男子さんから、久々の2人表紙を作ってみました。みっちーと丈くんの表紙は今まであまりなかったので、なにふぁむの皆さまに喜んでいただけるのではないかとニンマリしております。
取材日はお二人とも終始リラックスムードで、仲良くおしゃべりが止まらない！ 編集部で用意したコロッケや冷凍手羽中をペロリとたいらげながら、バツグンの集中力と関西人のノリで撮影もインタビューもとても充実したものに。
ちょうど日が暮れる時間帯、しかもフイルムで撮影とあって、エモエモのエモ！な“丈みち”を収めることができました。みっちーは青のスニーカー、丈くんはピンクのスニーカーをはいていたり、おそろいの指輪をつけていたりと、さりげないこだわりにもぜひ注目してみてください◆（ハートマーク）
インタビューでは、今号のテーマである「関西トーク」はもちろん、お互いの関係やお仕事についてもいろいろとお伺いし、8000字の大ボリュームに！ みっちーと丈くんの声で聞こえてくるようなインタビューになっていると思います。作りながら“かわいい〜”が止まらなかったピンナップとともに、ご査収ください！
