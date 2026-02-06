◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

初日の6日は、アイスダンスのリズムダンス（RD）からスタート。日本は団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場した。

冒頭のシークエンシャルツイズルから始まり、ステップ、ローテーショナルリフトなど演技をまとめ、会場から拍手を浴びた。68.64点は自己ベストには及ばなかったが、キスアンドクライでは坂本花織らが拍手で称えた。

また、演技終了直後には、応援席で鍵山優真が涙を流す姿があった。坂本花織も感傷的な表情を浮かべ、目頭を押さえていた。ネットでも、この場面が話題となり、Xでは「応援している鍵山くんが泣いているのを見て、また涙」「うたまさ見てたら涙止まらなくなったと思っていたら鍵山くんも泣いてる？」などのコメントも集まった。

団体で森田は日本の主将を務めることになったが「坂本選手もいるし、三浦、木原ペアもいる。過度なプレッシャーとかは全くない」と自然体を強調していた。10カ国で争う五輪の団体で日本は男女とペアが強いだけに、メダル獲得には2人の活躍が重要になる。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。