STARGLOW、2ndシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定 ジャケットは絵画風に
デビューシングル『Star Wish』(1月21日発売)が、オリコン週間シングルランキング（2月2日付）で1位を記録した、BMSGの新グループ・STARGLOW。勢いに乗る同グループが4月1日にリリースする2ndシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定したことが発表された。あわせてジャケットデザインも公開された。
【写真】アートな仕上がりに！STARGLOW 2ndシングル「USOTSUKI」ジャケット（初回盤B）
「USOTSUKI」は、タイトル曲を含む新録曲3曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のミュージックビデオとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには、好評を博したデビューティーザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」(全6本)と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録するほか、型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定。
さらにオリジナルグッズ「アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き」のBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
ジャケットは、蝶をモチーフに一枚の絵画のような質感をたたえたアートワークに仕上がっており、グループの持つ上質で洗練されたイメージをより一層際立たせている。視覚からも進化と深化を感じさせる、芸術性に満ちた仕上がりとなっている。
STARGLOWは2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定している。
【写真】アートな仕上がりに！STARGLOW 2ndシングル「USOTSUKI」ジャケット（初回盤B）
「USOTSUKI」は、タイトル曲を含む新録曲3曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のミュージックビデオとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには、好評を博したデビューティーザー映像シリーズ「STARGLOW IS COMING」(全6本)と「STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-」を収録するほか、型抜き三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には、初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル予定。
ジャケットは、蝶をモチーフに一枚の絵画のような質感をたたえたアートワークに仕上がっており、グループの持つ上質で洗練されたイメージをより一層際立たせている。視覚からも進化と深化を感じさせる、芸術性に満ちた仕上がりとなっている。
STARGLOWは2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定している。