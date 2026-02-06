「頼もしい」「楽しい」小芝風花が率いる現場への安心感 笠松将＆倉科カナが称賛
●共演回数の多い小芝風花＆倉科カナ「安心感がすごい」「芸能界の妹」
NHKのコント番組『LIFE！』チームが制作する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ3が、NHK総合で3月9日〜12日(各日22:45〜23:00 ※全4話)に放送される。シリーズ1から出演する小芝風花、笠松将、倉科カナにインタビューし、同シリーズへの思いやお互いの魅力など話を聞いた。
笠松将、小芝風花、倉科カナ(左から) 撮影:大野代樹
2022年8月にスタートした同シリーズは、地方警察署「新月署」を舞台に、事件の“周り”で起きるトラブルに焦点を当てたシチュエーションコメディ。負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい主人公・真野一花(小芝風花)と合理主義者のバディ・宇田川和人(笠松将)の掛け合いに加え、元科捜研のエース・向田舞(倉科カナ)や恋する交通課警官・徳大寺玲央(蛙亭・中野周平)、年上の部下に頭が上がらない警部・谷崎誠(北村有起哉)など、個性豊かなキャラクターが巻き起こす騒動が見どころで、シリーズ3は特別ゲストとして向井理も出演する。
――今回でシリーズ3となりますが、共演を重ねてきて主演の小芝さんの魅力についてどのように感じているか、笠松さんと倉科さんに伺いたいです。
倉科:ふうちゃんは安定って感じでいつもすごいです。本当にブレないというか、毎回会うたびに「ふうちゃんは頼もしいな、安定感あるな、引っ張ってくれるな」と思います。
小芝:ありがとうございます!
笠松:小芝さんが作品の温度を決めてくれるから、それに対して僕らは行くのか行かないのか2択で行ける。なので、とてもやりやすいですし、明るいから楽しいです。現場にいるみんながすごく楽しく和気あいあいとしながらできるのも、小芝さんが真ん中にいるからだなと思っています。
倉科:そうですね。先生がいらっしゃるから。
小芝:なんだかすみません(笑)
――小芝さんは笠松さんと倉科さんの魅力をどのように感じていますか?
小芝:倉科さんは、初めてご一緒させていただいてからすごく長くて、「また会えた!」って。思ったよりコンスタントに、このシリーズ以外にも、2025年の夏クールの作品でもご一緒させていただいたりして、すごくご縁を感じていて、顔を見ると安心してしまいます。安定感というか、安心感がすごいです。
倉科:わかる! 私はもう、芸能界の妹と思っています。
小芝:うれしい! ありがとうございます! 今後もいろんな現場でお会いできるんだろうなと、ご縁をすごく感じています。
――小芝さん的にも倉科さんはお姉さんのような存在ですか?
小芝:そうですね。本当に話しやすくて、感じ方が似ているので「わかるわかる!」って話が盛り上がっていく感じがあって、すごく楽しいです。待ち時間とかもずっとおしゃべりしています。
倉科:うれしい!
小芝:笠松さんは、宇田川さんにぴったりという感じです。
倉科:確かに。当て書きでしょ!?(笑)
笠松:役作りってやつです。
小芝:ちょっとした空き時間に話していても、反論のされ方とか、「いや、それは違うよ」という言い方も、全部宇田川さんですよね。それが面白くて。この作品がコメディ初めてとおっしゃっていましたが、それが全然イメージつかないぐらいすごく楽しそうです。
笠松:楽しいですよ!
小芝:クールなイメージとか怖い役が多い印象ですが、実はすごくお茶目というか、かわいらしい部分もあるんだなと思いました。
笠松:日本を代表するコメディエンヌからそんな言葉をいただいて大変恐縮ですけど、ありがとうございます!
●“親戚の集まり”のような作品!?「ずっと続いていけばいいなと」
――『事件は、その周りで起きている』シリーズならではの面白さはどのように感じていますか?
小芝:普通のドラマはだいたいカメラが1〜2台で何回も切り返して撮っていきますが、この作品は4〜5台のカメラで一気に、ほぼ一連で1回で撮り切るんです。
倉科:ほぼ舞台みたいな感じで、温度感が伝わるような撮り方をされていて。
小芝:演出家の方も、割って撮るのではなく、楽しい作品だから空気感を大事にしたいと。本番1回で生まれるテンポやリアクションを大事にしたいとおっしゃってくださって、ドライ(リハーサル)もめちゃめちゃ短いし、緊張感がほかの作品とは全然違います。
倉科:けっこう1シーンが長かったりするんですけど、それでも撮り方を工夫されていて、ちょっとした一言でもミスすると、もう1回頭からになってしまうので、ミスれないという緊張感がこのドラマならではだなと思います。
小芝:裏でみんなでめっちゃセリフ合わせをしますよね。だから結束力が。口を慣らすというか、テンポも速くて「次、私でしたっけ?」みたいになることもあるので、一緒に練習させていただいています。
――そもそもシリーズ3があると聞いたときはどのように感じましたか? あると予想されていたのでしょうか。
小芝:あると思っていました(笑)。前回終わったときにみんなでご飯に行って、監督も脚本の倉持(裕)さんも「いくらでも続きを作れる」みたいな話をしていて。ずっと続いていくと勝手に思っていたので、あまりびっくりしなかったです。「あ、この時期がやってきたんだ」という感じで。
倉科:確かに、びっくりしなかった。
笠松:こういう作品はあまりないので、うれしかったです。
倉科:この作品って不思議で、4年前に撮り始めてそこから年1で1週間ぐらい集まるから、親戚の集まりみたいです。私たち4年も一緒にいるんだよ! すごい超大作なんです。
笠松:4年で12本。『ハリー・ポッター』みたいな感じです。
倉科:ありがたいですよね。ずっと続いていけばいいなと思います。
NHKのコント番組『LIFE！』チームが制作する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ3が、NHK総合で3月9日〜12日(各日22:45〜23:00 ※全4話)に放送される。シリーズ1から出演する小芝風花、笠松将、倉科カナにインタビューし、同シリーズへの思いやお互いの魅力など話を聞いた。
2022年8月にスタートした同シリーズは、地方警察署「新月署」を舞台に、事件の“周り”で起きるトラブルに焦点を当てたシチュエーションコメディ。負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい主人公・真野一花(小芝風花)と合理主義者のバディ・宇田川和人(笠松将)の掛け合いに加え、元科捜研のエース・向田舞(倉科カナ)や恋する交通課警官・徳大寺玲央(蛙亭・中野周平)、年上の部下に頭が上がらない警部・谷崎誠(北村有起哉)など、個性豊かなキャラクターが巻き起こす騒動が見どころで、シリーズ3は特別ゲストとして向井理も出演する。
――今回でシリーズ3となりますが、共演を重ねてきて主演の小芝さんの魅力についてどのように感じているか、笠松さんと倉科さんに伺いたいです。
倉科:ふうちゃんは安定って感じでいつもすごいです。本当にブレないというか、毎回会うたびに「ふうちゃんは頼もしいな、安定感あるな、引っ張ってくれるな」と思います。
小芝:ありがとうございます!
笠松:小芝さんが作品の温度を決めてくれるから、それに対して僕らは行くのか行かないのか2択で行ける。なので、とてもやりやすいですし、明るいから楽しいです。現場にいるみんながすごく楽しく和気あいあいとしながらできるのも、小芝さんが真ん中にいるからだなと思っています。
倉科:そうですね。先生がいらっしゃるから。
小芝:なんだかすみません(笑)
――小芝さんは笠松さんと倉科さんの魅力をどのように感じていますか?
小芝:倉科さんは、初めてご一緒させていただいてからすごく長くて、「また会えた!」って。思ったよりコンスタントに、このシリーズ以外にも、2025年の夏クールの作品でもご一緒させていただいたりして、すごくご縁を感じていて、顔を見ると安心してしまいます。安定感というか、安心感がすごいです。
倉科:わかる! 私はもう、芸能界の妹と思っています。
小芝:うれしい! ありがとうございます! 今後もいろんな現場でお会いできるんだろうなと、ご縁をすごく感じています。
――小芝さん的にも倉科さんはお姉さんのような存在ですか?
小芝:そうですね。本当に話しやすくて、感じ方が似ているので「わかるわかる!」って話が盛り上がっていく感じがあって、すごく楽しいです。待ち時間とかもずっとおしゃべりしています。
倉科:うれしい!
小芝:笠松さんは、宇田川さんにぴったりという感じです。
倉科:確かに。当て書きでしょ!?(笑)
笠松:役作りってやつです。
小芝:ちょっとした空き時間に話していても、反論のされ方とか、「いや、それは違うよ」という言い方も、全部宇田川さんですよね。それが面白くて。この作品がコメディ初めてとおっしゃっていましたが、それが全然イメージつかないぐらいすごく楽しそうです。
笠松:楽しいですよ!
小芝:クールなイメージとか怖い役が多い印象ですが、実はすごくお茶目というか、かわいらしい部分もあるんだなと思いました。
笠松:日本を代表するコメディエンヌからそんな言葉をいただいて大変恐縮ですけど、ありがとうございます!
●“親戚の集まり”のような作品!?「ずっと続いていけばいいなと」
――『事件は、その周りで起きている』シリーズならではの面白さはどのように感じていますか?
小芝:普通のドラマはだいたいカメラが1〜2台で何回も切り返して撮っていきますが、この作品は4〜5台のカメラで一気に、ほぼ一連で1回で撮り切るんです。
倉科:ほぼ舞台みたいな感じで、温度感が伝わるような撮り方をされていて。
小芝:演出家の方も、割って撮るのではなく、楽しい作品だから空気感を大事にしたいと。本番1回で生まれるテンポやリアクションを大事にしたいとおっしゃってくださって、ドライ(リハーサル)もめちゃめちゃ短いし、緊張感がほかの作品とは全然違います。
倉科:けっこう1シーンが長かったりするんですけど、それでも撮り方を工夫されていて、ちょっとした一言でもミスすると、もう1回頭からになってしまうので、ミスれないという緊張感がこのドラマならではだなと思います。
小芝:裏でみんなでめっちゃセリフ合わせをしますよね。だから結束力が。口を慣らすというか、テンポも速くて「次、私でしたっけ?」みたいになることもあるので、一緒に練習させていただいています。
――そもそもシリーズ3があると聞いたときはどのように感じましたか? あると予想されていたのでしょうか。
小芝:あると思っていました(笑)。前回終わったときにみんなでご飯に行って、監督も脚本の倉持(裕)さんも「いくらでも続きを作れる」みたいな話をしていて。ずっと続いていくと勝手に思っていたので、あまりびっくりしなかったです。「あ、この時期がやってきたんだ」という感じで。
倉科:確かに、びっくりしなかった。
笠松:こういう作品はあまりないので、うれしかったです。
倉科:この作品って不思議で、4年前に撮り始めてそこから年1で1週間ぐらい集まるから、親戚の集まりみたいです。私たち4年も一緒にいるんだよ! すごい超大作なんです。
笠松:4年で12本。『ハリー・ポッター』みたいな感じです。
倉科:ありがたいですよね。ずっと続いていけばいいなと思います。