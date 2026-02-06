2月5日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります」が放送。新メンバーの倉科カナが加入して2回目の放送となったが、彼女の制服姿が話題となっている。

「倉科さんは、1月15日放送回で新たなメンバーとして加入が発表されました。その時は、白いレースの袖が印象的な黒のワンピースで登場。制服姿で登場するのは、今回が初めてです」（テレビ局関係者）

番組冒頭、会場では初めての制服姿公開ということで、白い布をかぶって登場した倉科。その白い布を剥ぐと、濃紺のブレザーに、膝上のプリーツスカートという『ブリティッシュ感』をテーマにしたスタイルを披露した。さらにブルーのシャツを合わせ、メンズライクな雰囲気も漂わせた。

放送後、番組の公式Xでは、制服を着た倉科の立ち姿が公開された。その投稿には、約4万のいいねとともに絶賛のコメントが集まった。

《この破壊力ハンパない》

《38！？若すぎ笑》

《歴代No. 1のデザインと着こなしだと思う》

現在38歳の倉科。年齢を感じさせない美貌と美脚に、ファンも驚きが隠せなかったようだ。

「同日には、倉科さんが自身のInstagramを更新。そこにも制服姿でセットに座り、手を振りながら笑顔を見せる倉科さんが映っていました。《今回から一生懸命考えた制服にて本格参戦ですっ！！》とのメッセージから、気合が入っていることが伝わります」（芸能プロ関係者）

同番組への出演を果たした倉科は喜びもひとしおだろうと、前出の芸能プロ関係者は語る。

「倉科さんは、昨年で同番組をクビになった小芝風花さんと仲が良く、“芸能界の妹”と呼ぶほど親しい間柄でもあります。新メンバーに決まった際、小芝さんからも『倉科さんで嬉しいです、頑張ってください』とエールが届いたことを明かしていました。後輩から受け取ったバトンでの今後の活躍が楽しみです」

実力派女優が見せる「勝負の制服姿」と食べっぷりから目が離せない。