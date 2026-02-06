吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

雪は、あす7日から石川県内全体に広がります。天気のポイントです。

小野：

あす7日・土曜日から9日・月曜日まで雪が降り、気温がとても低いでしょう。特に8日・日曜日は平地でも大雪の可能性があります。



7日の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置が続き、非常に強い寒気が南下してきます。あさって8日には、この寒気よりも…、さらに上空の高い所に、マイナス39度以下という非常に強い寒気が流れ込みます。先月の1月25日に、金沢などで大雪になったときと同じくらいの強さです。





雪と風の予想です。

あす7日の日中、雪雲の帯・JPCZが山陰地方に見られます。その後、夜になると石川県内全体で雪が降っている予想です。これがあさって8日朝3時です。8日朝7時にはJPCZは福井方面にありますが、加賀地方を中心に別の雪が予想されたままです。1月の大雪の原因となった沿岸収束と呼ばれる現象です。8日の日中も加賀地方では雪が続いている、というのがこのコンピューターの予想です。



24時間に予想される降雪量です。

小野：

あす7日からあさって8日夕方まで、平地では、多い所で加賀・能登ともに30センチ。さらに9日・月曜日の夕方までは、平地の多い所で加賀・能登ともに10センチです。雪のピークは、8日の未明から昼前までとみられます。



吉道：

常に最新の情報を確認して下さい。

