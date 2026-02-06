先代猫ちゃんを見送り、猫を飼わないと決めた投稿者さん…運命の出会いが訪れ…。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「私は猫神様はいると信じています！その猫神様に選ばれたお母様ですから」「きっとご縁があった猫ちゃんなんですね」「分かりますその気持ち」とのコメントが寄せられていました。

【写真：長年連れ添った猫を見送り『もう飼わない』と決めていたはずが……思いがけない出会いと『心温まるエピソード』】

「もう猫は飼わない」と決めていたけど…

Threadsアカウント「kakisan_to_nekonofuu」に投稿されたのは、投稿者さんの固い決意を一瞬で溶かしてしまった猫ちゃん。

投稿者さんは21年連れ添った先代猫ちゃんを見送り「もう猫は絶対に飼わない」と決めていたそうです。しかし、ご近所さんから「誰か猫を飼ってくれる人いませんか」と声をかけられたのだといいます。

娘さんにすぐに電話をすると「何かあったら引き受けるから」という心強い一言。こうして、子猫の「風」ちゃんを迎えた投稿者さん。

風ちゃんは毎朝窓から投稿者さんを見送ってくれるのだとか。可愛い風ちゃんを残し、お仕事に行く投稿者さんは後ろ髪引かれる思いだそうです。

そして、投稿者さんが帰宅すると、朝と同じ窓際に風ちゃんの影が見えており「もう飼わない」という決意を越えて、再び愛猫のいる暮らしの幸せを運んできてくれた風ちゃんでした。

飼い主さんの再出発を祝福する声が続出

風ちゃんとの出会いを見たThreadsユーザーたちからは「経験豊かだと聞いて、NNN（ねこねこネットワーク）から派遣されましたね……かわいい」「この可愛い顔見たら連れて帰りたくなりますね。分かります、その気持ち」「虹の橋を渡った子が見かねて送ったのかもしれませんね」などの声が。また、投稿者さんと同じようにご家族のサポートがあり猫を迎えた、もう飼わないと決めていたが出会いがあった、というコメントも寄せられていました。

Threadsアカウント「kakisan_to_nekonofuu」では、投稿者さんと風ちゃんの日常が投稿されています。

