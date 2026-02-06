キッチンに立つ飼い主さんを見つけた子猫が、ご飯が欲しすぎて…？小さな体で何度も挑戦する姿が可愛すぎると、今SNSで注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26.7万再生を突破し、「助走をつけてぇ～うおりゃぁ～～～」「東京フレンドパークのジャンプしてくっつくやつみたい笑」といった声があがりました。

【動画：ご飯が待ちきれない子猫→足によじ登ってきて…必死すぎる『まさかのアピール』】

保護された母娘猫ちゃん

TikTokアカウント「@mineko.___」に投稿されたのは、ご飯が欲しすぎて、キッチンに立っている飼い主さんの背中に乗ってしまう、シャムトラの子猫「ねね」ちゃんの姿をとらえた動画です。

ねねちゃんのお母さん「みー」ちゃんは、保護主さん宅のお庭で6匹の子猫を出産し、親子揃って保護してもらったのだそう。その後、生後1ヶ月ほどで子猫のうち5匹が里親さんの元へと旅立ち、現在は、ねねちゃんとみーちゃん母娘が保護主さん宅で一緒に暮らしているといいます。

ご飯が待ちきれなくて…？

そんなねねちゃんがまだ子猫だったある日、飼い主さんがキッチンで洗い物をしていると、ご飯をおねだりするため、突然ねねちゃんが背中に飛び乗ってきたのだそう。足元で待機しているみーちゃんの落ち着いた様子とは対照的で、そのパワフルな姿に思わず笑ってしまいます。

背中から引き剥がされると、一度はその場を駆け足で離れていったというねねちゃん。しかし、まだ諦めたわけではなかったようで、なんと今度は助走をつけて再び飼い主さんの足に飛びつくと、背中までよじ登ってきたのだそう。

背中は傷だらけに！

爪を立てて登ってくるため地味に痛いというこの行動ですが、この頃のねねちゃんは、ご飯の時間に飼い主さんがキッチンに立っていると、毎回同じ行動を繰り返していたのだとか。

飼い主さんの背中は、爪を立てられすぎて傷だらけになってしまったそうですが、ねねちゃんの子猫らしいわんぱくぶりが可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

この何度でも諦めないパワフルなねねちゃんの姿に、動画は3万件近くの高評価を獲得。視聴者からは「いなくなったと思いきや、助走だったw」「1回目の降ろされるときヤダヤダって感じで手ブンブンするの可愛い」「これ、爪立てるから痛いんだよなー笑」「ちっこい猫がチョコチョコ床走ってるの可愛い♡」「かわいいけどこれ痛いよね」「猫動画で過去1かわいいです、、、、。」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@mineko.___」では、お母さんのみーちゃんの出産前の姿や、6匹の元気な子猫たちが生まれたばかりの頃の様子、そして、みーちゃんよりも大きくなった現在のねねちゃんの姿などを楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mineko.___」さま

