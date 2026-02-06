今 → 春ガシガシ着回せそう！【しまむら】マニアも一目惚れ♡「ポロトップス」

まだ寒さが残るこの時季は、どうしても似たようなコーデに偏りがち。そんなときにヒントになるのが、インフルエンサーさんのリアルな着こなしです。今回は、インフルエンサー@miu___wearさんが【しまむら】で「一目惚れ」したという「ポロトップス」に注目。編み地が映えるグレーケーブルと、落ち着いたブラウンボーダーの2タイプは、どちらも着回しやすく今から春まで長く使えそうです。着こなしの幅が広がるので、ワードローブを更新したい人にぴったりかも。

グレー × ケーブル編みで落ち着いた表情を演出

【しまむら】「SHエリポロケーブルPO」\1,639（税込）

細かなケーブル編みと上品な襟元が、大人の装いに寄り添う一枚。シックで端正な雰囲気のなか、胸元のクマ刺繍が遊び心のあるアクセントに。グレーはニュアンスがありながら重見えしにくく、旬のブラウンカラーのボトムとも合わせやすいのが魅力。ワイドパンツに合わせるだけでどこかトラッドなムードが漂い、ワンツーでも手抜き感なしに仕上がります。

カジュアルアイテムも程よく引き締まる

デニムスカート × カーキのブルゾンでラフに寄せた着こなしでも、グレーの襟付きトップスのおかげで程よく引き締まり、端正な印象に。白スニーカーでまとめたことで、こなれ感と歩きやすさの両方が狙えそうです。きれいめにもカジュアルにも寄せられる、着回しの幅が広い組み合わせといえそう。

柄でも派手見えしにくいブラウン基調が魅力

【しまむら】「SHエリツキクマBDPO」\1,639（税込）

ブラウンを基調とした細めのボーダーが落ち着いた印象をつくり、柄トップスでも大人が使いやすそうな一枚。襟付きのデザインが全体を程よく整えてくれるため、一枚で着ても品よく仕上がります。 黒のティアードスカートに合わせれば、甘さを抑えつつシルエットの動きが引き立ち、春らしい軽さも演出。 足元を白スニーカーにすると、暗めの配色に明るさが加わり、デイリーに寄り添うバランスにまとまります。

キャミワンピを重ねる今っぽレイヤード

ブラウンボーダーのポロトップスに白のキャミワンピを重ねると、フェミニンムードを引き算しつつ新鮮な表情が楽しめるレイヤードスタイルに。襟付きトップスが程よい端正さを添えてくれるので、ワンピースを重ねても幼く見えにくいのがうれしいところ。淡いブルーのジーンズで抜けをつくり、足元をボリュームスニーカーにすればメリハリが出てバランスよくまとまります。

writer：Sara.K