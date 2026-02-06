カナメストーン零士に思わぬ悲劇が!? ノブが警戒する芸人も登場「山手線で大暴れするやつ」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）、2月8日放送される。今回の#348では、バラエティ界の新たな“ヤンチャ芸人”を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」が放送される。
【写真】千鳥ノブも警戒「山手線で大暴れするやつ」(右端）
10回目となる今回は、審査員としてお笑いトリオ・ネルソンズの岸健之助と和田まんじゅう、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・九条ジョーがスタジオに登場。オーディションは4人ずつの前・後半ブロックで行われ、前半ブロックにはお笑いコンビ・豆鉄砲の東健太郎、カナメストーンの零士、さすらいラビーの中田和伸、パピヨンの千葉恵が登場。それぞれが“我流のヤンチャ像”を炸裂させ、波乱の幕開けとなった。
ただ名乗るだけの自己紹介を終えた零士は、審査員たちの微妙な反応に「何なんだよ！」と突如ハイトーンボイスを張り上げます。ノブが「（ボケが）何かあるのかなと思った」と指摘する中、「自分の名前が好きだからちゃんと伝えてぇんだよ」と激昂する零士だが、その後なぜか審査員の九条ジョーと「やんのか？」「やってやるよ」と罵倒し合いながら“キス”をする、お笑い界伝統の“キス芸”を披露することに。
さらに、大悟から振られた“即興コント”をきっかけに、零士に思いもよらぬ悲劇が待ち受けていて...？ 昨年の『M-1グランプリ』で一躍注目を集めたカナメストーン・零士に一体何が！？
また、後半ブロックではお笑いコンビ・スタミナパンのトシダタカヒデ、イチゴの木原優一、家族チャーハンの江頭、元祖いちごちゃんのハイパーペロちゃんが参加。その強面ぶりに大悟が「アウトレイジや」ともらす江頭の自己紹介では、名前を聞いたノブが「芸人で名前が“江頭”？」と強烈なツッコミを浴びせる場面も。自称“何でも即時にツッコめる男”トシダや、風船爆発後の“おもしろ単語”で勝負する木原、挙動不審な様子にノブが「こいつヤバい」「山手線で大暴れするやつ」と警戒するハイパーペロちゃんのオーディションは予測不能な展開に。
また、審査員の和田まんじゅうが「お前ら元気がねぇんだよ！」と乱入し、スタジオはさらにカオスな空気に包まれる。ノブから「ただの喧嘩やん」とツッコミが飛び出すほど、怒号と混乱のオーディションが展開される『チャンスの時間』#348はABEMAにて8日23時放送。
