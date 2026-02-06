乃木坂46・奥田いろは、ヘアカットを報告「かわいすぎる」「似合ってる」
乃木坂46の奥田いろはが5日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット後の姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】ヘアカット後の奥田いろは 別カットも見る
奥田は投稿で「ちょっくら切った」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。続けて「ふあふあっとが楽しいです」と、仕上がりに満足している様子を伝えた。
写真では、肩にかかるほどの長さに整えられたヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「かわいすぎる」「すごく似合ってる」「美に磨きがかかる奥田いろはちゃん」など、称賛の声が相次いでいる。
引用：「奥田いろは」インスタグラム（＠iroha_okuda_official）
