巨人の宮崎春季キャンプは第２クール２日目。１〜３軍までの全選手が開幕１軍を目指し、奮闘しています。本紙公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

久保康生巡回投手コーチからこんな質問が飛んできた。「出店で焼鳥屋さんが並んでいたら、どのお店に入りたい？」。即答した。「美味しいと評判の店です」。「そうなるよね。ピッチャーも一緒。これだという自信ある球が一つあるだけで全然違うんだよ」。確かに、絶品のレバーさえあれば、その店に通うだろう。ビールに合う。最高だ。はて、何の話だったか…。

今年は２軍に腰を据える久保コーチ。板東湧梧投手に指導するなど、６７歳になっても元気いっぱいだ。昨年の今頃は田中将大投手とマンツーマンでフォーム改造に取り組み、いわゆる「魔改造」が日米通算２００勝へと導いた。「今でもちょこちょこ情報は入っているよ」と愛弟子の動向を気にかけつつも、今キャンプは若手育成に切り替え、チームの底上げに尽力中だ。

さて、冒頭の焼鳥の話だが、指導法に関する取材の流れでそんな会話になった。２軍の代木大和投手は１５０キロ台の直球を投げる左腕だが「まだ制球面にばらつきがある」とし、山田龍聖投手には「変化球が一ついいのがあればなあ…」と課題を挙げた。では、どうアプローチするのか。「長所をとことん伸ばす。それを投球の絶対的な柱にすること。そこから枝を付けていけばいい」。代木なら、そのばらつく直球を細かに制球しようとするのではなく、アバウトさを売りにする。その上で変化球を一つずつ磨いていくこと。その点、平内龍太投手は自身の器用さを生かし、「今年もアンダースローで投げるよ。昨日も下からいい球投げていたよ」と軌道の変化を柱にする覚悟を決めた。

１軍で先発ローテーションに入る投手には、必ず絶品の１球がある。山崎伊織投手でいえば、アウトローにピタッと決まる１５０キロの直球か。戸郷翔征投手には困ったらフォークがある。昨年ブレイクした田中瑛斗投手には分かっていても打たれないシュートがある。どの店に入っても満足できる豪華な繁華街だ。課題を追求するよりも、特徴をいかに伸ばしていくか。久保コーチの「魔改造」にはたくさんの引き出しがあった。（報知プロ野球チャンネル・水井 基博）