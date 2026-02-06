◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（６日、イタリア・ミラノ）

フィギュアスケートが団体からスタート。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、五輪初出場の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は自己ベストに迫る６８・６４点をマークした。

「うたまさ」が団体で初の金メダルを狙う日本の先陣を切った。昨季世界選手権は２２位。男女シングル、そしてペアと世界のトップを渡り合う種目の中で、チーム・ジャパンとして奮闘。２人の熱演に応援席で見守った坂本花織、鍵山優真が感動の涙を流した。

２０２３年６月に結成し、３季目の「うたまさ」。国内では同じ所属で結成１季目のカップルが台頭し、代表争いに加わりそうだったがしっかりと五輪切符をつかんだ。五輪最後の実戦となった１月の四大陸選手権では、フリーで自己ベストをマークするなど状態を上げて臨んだ今大会。トップバッターの重責を果たし、仲間にバトンをつないだ。

◆吉田 唄菜（よしだ・うたな）２００３年９月６日生まれ、岡山県出身、２２歳。２３年６月に森田と組んで３季目。昨季は冬季アジア大会優勝、初出場の世界選手権２２位。キャシー・リードさんや五輪金メダリストのスコット・モイヤーさん（カナダ）に師事。Ｎ高出。木下アカデミー。１５４センチ。

◆森田 真沙也（もりた・まさや） ２００３年１１月１６日、京都府出身、２２歳。中学でアイスダンスを始め、一度離れたが再挑戦。京都両洋高出、同大４年。木下アカデミー。１６５センチ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。