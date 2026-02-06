日本テレビ・ラルフ鈴木アナウンサー（５１）が、学生時代の思い出写真を公開。後輩の郡司恭子アナが「きゃわ♡」で反応したのをはじめ、「イケメン」の声が相次いでいる。

４日付のＳＮＳで「スキーインストラクター時代！ 懐かしい写真が出てきました。３０年前のインストラクター写真。５０年前の初スキー写真。」「懐かしがってくれる方も。新鮮に感じる方も。ウィンタースポーツをぜひ盛り上げ、楽しんでください！ さぁ、そしていよいよ２０２６冬季オリンピックが開幕します」などと記し、本名の「鈴木崇司」と書かれたスキーのインストラクター時代のパンフレットのようなもの、かわいらしい幼少期の初スキー写真を公開した。

日本人の父とオーストリア人の母を持つラルフ。「ラルフ」はクリスチャンネームだ。ウイーンの高校を経て、慶応大学法学部卒。

今回の投稿には「今もイケメンですが、めちゃくちゃイケメンですね！！」「カッコイイですね！」「めっちゃ濃厚なイケメン♥」「若いラルフさんカッコいい」などの声が寄せられる反響となっている。