Instagramで話題となったのは、ワンコが雪遊びを楽しむ様子。投稿は記事執筆時点で67万9000回再生を突破し、「可愛いしたくましい」「楽しそう」「元気ですね」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：雪が積もった日、犬と一緒に外で遊んだ結果→『雪の中を駆け回る光景』に癒される】

雪遊びが大好きなワンコ

柴犬の「もも」ちゃんは、雪遊びが大好きなんだそう。この日もたっぷり雪が積もっていたので、飼い主さんはももちゃんと一緒に外で遊ぶことに。

飼い主さんがももちゃんの方へ雪を放ると、ももちゃんは転がってきた雪に飛びかかってパクッと食べたとか。どうやら小さな雪の塊を捕まえて食べるというのが、ももちゃんのお気に入りの遊び方のようです。

楽しそうな姿が可愛い

その後も飼い主さんが雪を放るたびに、ももちゃんは積もった雪をものともせずに、ぴょんぴょんっと飛び跳ねるように動き回って、雪の塊をパクッと食べ続けていたそうです。

なかなか体力を使いそうな遊び方ですが、ももちゃんは全く疲れを見せずに、終始ニコニコしていたといいます。子どものように無邪気に雪遊びを楽しむ姿が、可愛くてたまりません。

疲れ知らずのスタミナおばけ

飼い主さんはももちゃんが全力で遊ぶ姿を見ているだけで疲れを感じ、途中で息切れし始めたそう。しかし、ももちゃんはまだ遊び足りないようで、「もっと雪放ってよ～」と言わんばかりに見つめてきたとか。

そこで飼い主さんが遠くの方へ雪を放ってあげると、ももちゃんは転がった雪の塊を目がけてダッシュ！

豪快に雪をかき分けながら前進する姿は、まるで除雪車か砕氷船のよう…！どうやらももちゃんは、まだまだ体力が有り余っているようですね。その「スタミナおばけ」という言葉がぴったりの姿は、多くの人に元気や笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「雪に入ってピョンピョン進む姿、ウサギみたいで可愛いなぁ」「重機のように新雪を掻き分けるのが見てて気持ち良い」「0kcalの雪を食べながら運動してるから、ダイエットになりそうｗ」といったコメントが寄せられています。

ももちゃんが雪遊びをする可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kuroshiba_momo0421」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuroshiba_momo0421」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。