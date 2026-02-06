ワンコが台の上のガムテープを取ろうと奮闘しているうちに、衝撃の体勢になってしまって…？投稿は記事執筆時点で48万2000回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「めちゃくちゃ頑張ってる」といった声が寄せられています。

【動画：台の上のガムテープを『絶対に取りたい』と奮闘する犬→必死すぎて『衝撃の体勢』になる光景】

台の上のガムテープを取ろうと奮闘

TikTokアカウント「inunonuikun」に投稿されたのは、ペキニーズ×トイプードルのMIX犬「ぬい」君が台の上に置いてあるガムテープを取ろうと奮闘する様子です。ぬい君は台の前にやってくると二本足で立ち上がり、ガムテープにお手々を伸ばしたそう。

お手々がガムテープに届きそうで届かないので、必死にもがくぬい君。後ろ足だけでバランスを取って立っているのが難しいようで、そのうち体が右側にくねっと90度曲がってしまったとか！

ワンコの体勢に爆笑！

それでもぬい君は諦めません。気合いで体勢を立て直して、ガムテープにお手々を伸ばし続けます。しかし再びバランスを崩し、今度は左側にくねっと曲がってしまったそう。さすがに疲れてしまったのか、一度二本足で立つのを止めるぬい君。このまま諦めてしまうかと思いきや…？

なんとぬい君は懲りずに二本足で立ち上がって、「絶対に取るぞ！」とばかりに再びガムテープにお手々を伸ばしたとか。左右に体をくねらせながら頑張っている姿は、まるでダンスをしているかのよう…！可愛くて愉快な動きに、思わず笑ってしまいます。

最後は諦めて退散

ぬい君は執念でガムテープに触れることに成功したのですが、タッチした拍子にガムテープが余計遠くにいってしまい、結局自分の方に引き寄せることはできなかったそう。そして最後は「ちぇっ、無理か～」とついに諦めて、その場を去っていったとか…。

ぬい君はかなりガムテープにご執心のようなので、今度も取れそうで取れない場所に置いておいたら、可愛くて面白い姿が見られるかもしれませんね！

この投稿には「斜めになるの可愛すぎるｗ」「くねくねがたまらん」「吹き出してしまった」「なんでそんなに取りたいのw」「応援したくなりますね」といったコメントが寄せられています。

ぬい君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「inunonuikun」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「inunonuikun」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。