「超おすすめ」エミリン、ダイエット中のデザートを紹介「美味しいしタンパク質たくさん摂れる」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『32歳ダイエット中の食生活はこんなかんじ』の動画を投稿。動画では、結婚式に向けてダイエット中だという大松さんの1日の食生活を公開。今回の記事では、大松さんが常にストックしているという“ヨーグルト”ご紹介します！

大松さんは、朝ごはんにおにぎり、卵焼き、豚汁を食べたあと、デザートとして披露した商品がこちら。

◼︎グリークヨーグルト

milkygreek（ミルキーグリーク）/ グリークヨーグルト オリジナルプレーン 500g 税込3,300円（公式サイトへ）こちらのグリークヨーグルトは、厳選した国産牛乳を使用し、自社工房で丸3日という時間をかけて丁寧に作られているんだとか。

国産牛乳と乳酸菌というシンプルな素材のみで仕上げており、もっちり濃厚な味わい！

公式サイトによると、ヨーグルトにはタンパク質も多く、運動中やダイエット中の食事としてもおすすめだとか。そのまま食べるのはもちろん、サラダに乗せたり、はちみつやメープルシロップをかけたり、グラノーラやフルーツと一緒に食べたり、さまざまなアレンジも楽しめます。

公式オンラインショップでは、お試しにもぴったりな、小さめのオリジナルプレーン 100gサイズが、800円（税込）で販売されています♪

◼︎タンパク質もしっかり摂れる

大松さんは「グリークヨーグルトはね、美味しいしタンパク質たくさん摂れるし、健康的だしっていうので常にストックしてます」とコメント。

そして「これにハチミツをかけて食べるのが私のダイエット中の1番の幸せであり、貴重なデザートですね」と話しつつ、ハチミツをかけて食べると、「ここのヨーグルトが本当に美味しい。マジで美味しい」「超おすすめです」と絶賛されていました♪

◼︎動画もチェック

動画内では、このほかにも、大松さんがダイエット中におすすめの食事を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。