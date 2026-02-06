沖縄サントリーアリーナにて行われるガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』と、KAWAII LAB.のコラボレーションが決定した。

6月20日に行われる本イベントでは、CUTIE STREET、MORE STARのライブパフォーマンスが決定。そのほか、FRUITS ZIPPERも含む3グループのメンバー24名がゲストモデルとしてランウェイに登場する。

また、KAWAII LAB.主催のライブイベント『KAWAII LAB. SESSION』が、『OKINAWA COLLECTION 2026』翌日の6月21日に同会場にて開催される。本日2月6日18時より『OKINAWA COLLECTION 2026』のチケット2次先行および同イベントのKAWAII LAB.ファンクラブ最速先行がスタート。さらに、2日間の通しチケットと各種特典付きのJTBオフィシャルツアーの販売も開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）