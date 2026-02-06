積極補強に乗り出したレバンガ北海道にまさかの事態が起こりました。



先月の宇都宮戦で左親指を骨折し、故障者リスト入りしたケビン・ジョーンズ選手の穴を埋めるべく、レバンガ北海道が今月4日に獲得したジョシュア・スミス選手とわずか2日間で契約を解除したことを明らかにしました。



週末に行われる三河との試合に関して外国籍選手はジャリル・オカフォー選手とジョン・ハーラー選手の2人態勢で臨むこととなります。





またレバンガ北海道は午後3時に下記の通りリリースを公開しています。スミス選手は2月4日に北海道入りし、翌日にメディカルチェックを受けましたが、契約を継続できない結果が出たため、スミス選手との契約を解除することとなりました。なお、Bリーグ自由交渉選手リストへの掲載は本日15時となります。----------------------------------------------【次戦情報】----------------------------------------------■りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 第22節【Ｗリーグ共同開催】vs. シーホース三河GAME1 2/07(土) 14:05 TIP OFFGAME2 2/08(日) 13:05 TIP OFF＠北海きたえーる