ソフトバンク・杉山一樹投手が６日、千賀仕込みの「２拍子投法」に取り組んでいることを明かした。第２クール初日に、Ａ組投手陣では最遅となるブルペン入り。捕手を座らせ５０球、全て直球を投じた。

今オフは米大リーグ・メッツの千賀とトレーニングも行い、知識を吸収。その中で「きっかけをもらった」と話すのが「２拍子投法」だ。右投げの場合、左足を上げ、着地してから、ボールを投じる。その動作を３分割した時、「２」にあたるのが左足が着地してからの時間。「『２』の時間も僕はいらないと思ってて、『３』の時間もできるだけ短くしたい」。千賀とのトレーニングから「自分で考えて、やり投げの人とかにも聞きながら。少ないパワーで大きい出力を出すためには、というところが一番のテーマ」と、試行錯誤してきた。この日も何度も左足を着地した直後にボールをリリースする動作を調整。ブルペン投球時も、３球に１球ほど軽くボールを投じ、入念にイメージを確認した。

昨季は６５試合に登板し、３勝４敗、３１セーブ、１０ホールドで防御率は１・８２。守護神を務め、最多セーブでタイトルも獲得した。リーグ連覇と、日本一に大きく貢献した右腕。昨季は右肩のコンディション不良もあり、ファーム調整が続いたオスナと守護神を争う形となる。「楽しさは他の回とは全然違ったので、勝ち取りたいなと思います」。強い意地と共に、すでに闘志は燃えている。