広島のドラフト５位・赤木晴哉投手＝佛教大＝が６日、開幕１軍を勝ち取って大家族をマツダに招待すると誓った。２男６女の８人きょうだいで５番目の次男。この日は母・恵美さんや長男・宗矩（むねのり）さん家族ら８人が宮崎・日南キャンプを訪問。「改めて自分ひとりのためじゃなくて、周りの方のためにも頑張らなきゃいけないなと思った。次はしっかりマツダに招待できるように」と決意を新たにした。

投内連携の練習に取り組むときに“異変”に気付いた。スタンドに家族の姿があった。「びっくりしました」と、事前に知らされていなかった。母、長男と義理の姉とおい２人、さらに姉と妹２人の計８人。家族に見守られてのブルペン投球は、緊張感で「余裕がなかった」というが、この時期にして最速１４８キロを計測。捕手の後方で見守った宗矩さんは「球の勢いがすごかった」と、弟の速球に目を丸くした。

１９１センチから投げ下ろす威力ある直球と、落差の異なる２種類のフォークも武器。１月上旬の入寮後は食事とトレーニングで体重も５キロ増加して９１キロになった。恵美さんも「ちょっとお尻が大きくなった。けがをしないように。自分の力を発揮できるように、頑張ってほしいなと思います」と、息子の成長を喜んだ。

家族は両親、きょうだい以外に長男家族と長女家族を含めると総勢１５人という大所帯。「せっかく来てくれた。期待に応えられるように頑張っていきたい」。家族孝行するためにも、まずは沖縄２次キャンプ（１４日スタート）の切符をつかみ、開幕ローテ入りへと突き進んでいく。