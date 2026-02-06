Ｊ１柏は６日、柏市内で百年構想リーグの開幕節・川崎戦（８日・Ｕ等々力）へ向けた調整を非公開で行った。ＧＫ小島亨介（２９）が練習後に取材に応じ、百年構想リーグで採用されるＰＫ戦での心構えなどについて語った。

＊ ＊ ＊

百年構想リーグの地域リーグラウンドは９０分で勝敗が決しない場合はＰＫ戦を実施。９０分で決着がついた場合の勝ち点は従来通り勝ちが３、負けが０だが、９０分同点の場合はＰＫ勝ちが２、負けが１になる変則ルールが採用され、ＰＫ戦をものに出来るかが今回の特別大会の鍵になる。小島も「ＰＫ戦は好き。ＰＫは絶対どちらかの（チームの）キーパーがヒーローになることは間違いない。より注目される半年間になるのかなと思います」と、ＧＫが果たす役割の大きさを指摘する。

ＰＫ戦に備え、各チームとも練習量は増えており、柏も例外ではない。柏の守護神は「少なからず運もあります」としつつも、練習と対策次第で確率を上げられるとも話す。「キーパーとしては甘いコースは逃したくない。そこを１００％で止められる準備と心構えは持っておきたい」と言葉に力を込める。

どのようにセーブの確率を上げるか。小島は「量をやっているだけでは確率は上がらない。色々を分析をする。あとは、人間の動きの特徴として逆らえない動きがある。運動学的に。１００％右か左かは分からないが、確率論の話で、確率は少しでも上げていきたい」と話す。キッカーの目線、キックへの入り方、傾向―。様々な対策をした上で「大事にしたいことは、そこで迷いを生まないこと。色々なことを注意して見るが、迷わずに最後は決断して反応する。そこをぶらさない軸として持っておきたい」と心構えを説いた。

止めるだけでなく、キッカーへの意欲も見せる。名古屋のアカデミー時代には、公式戦でＰＫを蹴った経験もあるという。ゴールキックとＰＫ戦のキックは別と指摘しつつも「キーパーの選手はキックに結構自信があると思う。パンチもあるし、蹴っている量も普段から多い」と分析。「蹴られるチャンスがあるなら準備はしたい」と、自らがペナルティーマークへ立つ姿もイメージした。