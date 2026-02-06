【関東広域】7日夜から8日にかけて大雪の恐れ…交通機関など生活インフラに大きな影響も　都市部でも積雪や路面凍結か

7日夜から8日にかけて、関東甲信地方は強い冬型の気圧配置となり、上空約1500mに氷点下9度以下の寒気が流れ込む。

東京都心を含む広い範囲で雪や雨が降り、各地で積雪となる見込みだ。東京都心でも積雪の可能性がある。

関東地方の降雪の見通し

東京多摩地方では、7日昼過ぎから8日にかけて大雪となる見込み。

東京23区でも積雪となる所がある。

埼玉県では7日昼前から8日にかけて雪や雨、8日は平地でも積雪の可能性。

千葉県では7日昼前から8日にかけて雪や雨が降り、大雪となる所がある。

神奈川県では7日昼過ぎから8日にかけて西部の山地を中心に、東部でも積雪となる所がある。

茨城県では7日夜遅くから8日にかけて大雪となる見込み。

栃木県では平地で8日午前中に大雪となる所がある見込み。

群馬県では7日夜から8日にかけて雪や雨、南部の平地でも積雪となる所がある。

交通障害や路面凍結への警戒が必要で、通勤・通学や週末レジャーの予定がある場合は、最新の気象情報を確認し、早めの対策を心掛けてほしい。

各地域の予想降雪量（7日18時〜8日18時の24時間で多い所）は以下の通りです。

東京都：

東京23区1cm、多摩北部1cm、多摩南部1cm、多摩西部3cm、伊豆諸島北部5cm、南部3cm

埼玉県：

南部3cm、北部3cm、秩父地方7cm

千葉県：

北西部5cm、北東部5cm、南部3cm

茨城県：

北部10cm、南部10cm

栃木県：

北部山地15cm、北部平地10cm、南部山地15cm、南部平地10cm

群馬県：

利根・沼田地域（山地）15cm、吾妻地域（山地）15cm、北部（平地）5cm、南部（山地）5cm、南部（平地）3cm

山梨県：

中北地域山地・峡東地域山地7cm、峡南地域5cm、東部・富士五湖10cm、盆地部0cm

神奈川県：

東部1cm、西部の平地1cm、西部の山地7cm

都市部でも積雪や路面凍結の予想

今回の寒気は関東全域を広く覆い、普段雪に慣れていない都市部でも積雪や路面の凍結が予想される。

通勤・通学時間帯に雪が重なる可能性が高く、鉄道やバスなど公共交通機関の遅延・運休、道路の渋滞やスリップ事故が多発する恐れがある。また、着雪による電線や樹木への被害、農作物への影響も懸念される。

気温が予想より低くなった場合や降水量が多くなった場合は、警報級の大雪となる地域がさらに広がる可能性も。

今後、気象庁や各自治体から発表される防災気象情報に十分注意してください。