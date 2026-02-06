¡Ú½°±¡Áª¡ÛWESTÃæ´Ö½ßÂÀ¡¡¼«Ì±°µ¾¡Í½ÁÛ¤Ë¡ÖÌîÅÞ¤¬¼å¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤¬£¶Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤¿½°±¡Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î½ªÈ×¾ðÀªÄ´ºº¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£Ê£Î£Î¤¬½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½øÈ×¾ðÀª¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¾ðÀª¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï½øÈ×¤è¤ê¤â¼ºÂ®¤¬¸«¤é¤ì¡¢¸ø¼¨Á°¤Î£±£·£²µÄÀÊ¤«¤éÈ¾¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´Ö¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂ¾¤ÎÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤È¤«¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌîÅÞ¤Îà¼ººöá¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÌîÅÞ¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡ØÌîÅÞ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï¡©¡×¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£±°Ì¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¡×¡Ö£²°Ì¡¡¼Ò²ñÊÝ¾ãÂÐºö¡×¡Ö£³°Ì¡¡·Êµ¤ÂÐºö¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ´Ö¤Ï¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÆÃ¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¼è¤é¤ì¤¹¤®¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤À¤±¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¹¤´¤¤È©¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¤³¤Î£³°Ì¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾¯»Ò²½¡ÊÂÐºö¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤Î°ìÈÖ¤Ë·Êµ¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
