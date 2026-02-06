ニコラス・ケイジが口ずさんだ日本の有名曲 “31歳年下”日本人妻明かす「意外すぎる」「知ってるなんて」驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/06】ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が2月4日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。夫が口ずさんだ日本の有名曲を明かし、驚きの声が上がった。
【写真】ニコラス・ケイジの“31歳年下”美人すぎる日本人妻
この日、番組では「10歳以上離れた『年の差婚』」をテーマにスタジオトーク。2021年に31歳年上のケイジと結婚した芝田は、馴れ初めや日々の暮らしぶりを赤裸々に告白した。
カラオケでのジェネレーションギャップについて話題になるなか、ケイジと一緒にどんな音楽を聴くのかと聞かれると、芝田は「私は個人的にはback numberさんが好きで。よく聴いてるときに、お父ちゃん（ケイジ）も知ろうとしてくれはりますね」「車でVaundyを流してたら『あ、これ好き』みたいな感じで言ってました」とケイジとのエピソードを話した。
さらに「友達と私がFaceTimeをしていたときに、友達がムーディ勝山さんの『右から左』のやつを歌ってたんですね」と回顧。「そしたら、隣で口ずさんでました」とケイジがお笑い芸人・ムーディ勝山の代名詞である「右から来たものを左に受け流すの歌」を歌っていたことを明かし、スタジオからは「えーっ！？」「すごい！」「通用するネタだったんだ」と驚きの声が上がった。
ケイジの貴重な私生活のエピソードに、SNS上でも「ニコラス・ケイジがVaundyを聴いてるの！？」「『右から左』を口ずさんでるニコラス・ケイジが意外すぎる」「知ってるなんて」「ムーディ勝山さんが知ったら驚くだろうな」「すごい世界線」「歌ってるところ見てみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆芝田璃子、ニコラス・ケイジの意外なエピソード
◆ニコラス・ケイジの貴重話に驚きの声
