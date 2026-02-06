FRUITS ZIPPERらカワラボ総勢24人「オキコレ2026」集結「KAWAII LAB. SESSION」の開催も決定
【モデルプレス＝2026/02/06】6月20日に沖縄サントリーアリーナにて開催される『OKINAWA COLLECTION2026』（略称：オキコレ2026）とアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.のコラボレーションが決定。出演者が発表された。
KAWAII LAB.より、昨年『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）への出演を果たし、先日2月1日にはグループ初となる東京ドーム公演を成功させたFRUITS ZIPPER、デビュー曲『かわいいだけじゃだめですか？』がストリーミング累計2億回を突破し、昨年は『第67回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で新人賞に輝いたCUTIE STREET、昨年12月にデビューを果たした平均年齢18歳の実力派新アイドルグループMORE STARの3組が沖縄サントリーアリーナに集結。CUTIE STREET、MORE STARはライブパフォーマンスを行い、さらにFRUITS ZIPPERも含む3グループのメンバー総勢24名が、ゲストモデルとしてランウェイに登場する。
またKAWAII LAB.主催のライブイベント『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』の開催も決定。昨年、沖縄では初開催となった『KAWAII LAB. SESSION』が、今年も『オキコレ2026』翌日の6月21日に同会場にて開催される。 FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STAR、それぞれの個性溢れる“KAWAII”パフォーマンスを堪能できる3マンライブが見どころとなっている。（modelpress編集部）
イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2026
開催日時：2026年6月20日（土）13：00開場（予定 ）／14：30開演（予定）
会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16−1）
GUEST MODEL：小國舞羽、おさき、葛西杏也菜、さくら、向井怜衣、新井心菜（MORE STAR）、板倉可奈（CUTIE STREET）、梅田みゆ（CUTIE STREET）、遠藤まりん（MORE STAR）、川本笑瑠（CUTIE STREET）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐野愛花（CUTIE STREET）、笹原なな花（MORE STAR）、鈴木花梨（MORE STAR）、高梨ゆな（MORE STAR）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、中山こはく（MORE STAR）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、萩田そら（MORE STAR）、古澤里紗（CUTIE STREET）、増田彩乃（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、真中まな（FRUITS ZIPPER）、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、森田あみ（MORE STAR）、山本るしあ（MORE STAR）
GUEST：古園井寧々、多田梨音、長浜広奈、希空、MINAMI、村谷はるな、米澤りあ、りんか
ARTIST：CUTIE STREET、MORE STAR
SHOOTING ACT：しなこ 他、追加出演者随時発表
