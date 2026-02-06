「Fate/stay night」より「セイバー・リリィ」がPOP UP PARADE BEACH QUEENSでフィギュア化
【POP UP PARADE BEACH QUEENS セイバー・リリィ L size】 8月 発売予定 価格：8,800円
8月 発売予定
(C)2002-2006 TYPE-MOON
ウェーブは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS セイバー・リリィ L size」を8月に発売する。価格は8,800円。
本商品は「Fate/stay night」より水着姿の「セイバー・リリィ」をPOP UP PARADEで立体化したもの。フィギュアシリーズ「BEACH QUEENS」シリーズがPOP UP PARADEでリブートされ、武内崇氏によるイラストをモチーフに完全新規で立体化されている。
全高約235mmで眩しい白ビキニスタイルのセイバーが表現され、すらっとしたボディラインも細かく造形されている。
サイズ：全高約235mm
※画像は監修中のもので、実際の製品とは異なる場合があります。