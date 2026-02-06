【平成仮面ライダー ガジェットアーカイヴス 変身ベルト＆ウエポン辞典】 2月9日 発売予定 価格：4,950円

講談社は、ムック本「平成仮面ライダー ガジェットアーカイヴス 変身ベルト＆ウエポン辞典」を2月9日に発売する。価格は4,950円。

本書は平成仮面ライダー作品に登場したベルトや武器や、専用マシンなどを網羅した一冊。変身アイテムの造形美や機能を伝えることにこだわったもので、中面は144pにわたり、平成仮面ライダーのこだわりぬいたアイテムと武器の写真が2000点以上収録されている。

アイテムの写真とともに劇中設定を解説。それを使用する仮面ライダーの写真も合わせて掲載されている。

ベルトや武器の各変形状態やアイテムの装填の有無などといったバリエーションも可能な限り掲載され、「ライドシューター」をはじめとしたバイクのスピードメーター周りなどの細かい造形や「ディエンドの音撃棒」といった、レアな写真も多数掲載されている。

