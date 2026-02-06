NNNは読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて、佐賀の小選挙区の終盤情勢を分析しました。

佐賀1区です。



「ゆうこく連合」の原口さんと、選挙区で4連敗中の自民の岩田さんが互角の戦いとなっています。



参政の重松さんが懸命に追いかけます。

佐賀2区は5度目の対決で、今回は一騎打ちとなりました。



■自民・高市総裁

「チャレンジしない国に未来はない。古川康さんへの大切な大切な一票が、高市内閣がこの挑戦を続けられるかどうか、その分け目です。」





前回、比例復活だった自民の古川さんのもとには選挙戦終盤、高市総裁が応援に来ました。古川さんは高市政権の継続が地域課題を解決する政策につながると訴え、議席獲得を狙います。■古川氏「新しい自民党を新しい日本をつくろうとしているのが、今の高市政権。私、古川康はそのど真ん中にあって高市首相をしっかりとお支えしていく。」古川さんは自民支持層の8割を固め、幅広い世代に支持を広げてやや先行しています。自民党中心の政治から脱却へ。中道の安住共同幹事長は大串さんを激励しました。■中道・安住共同幹事長「二大政党制で政権交代可能な政治の仕組み、その受け皿を作る。このことに政治生命をかけて、大串博志は人生かけてやってきている。」中道の大串さんは、子どもたちに希望のある未来を残すという自身の原点である政策実現のためにも議席を死守したいと訴えます。大串さんは中道支持層の9割半ばを固め、無党派層の4割近くに浸透し猛追しています。■大串氏「子どもたちに未来に残してはいけないような政治が進もうとしている。なんとしても私自身、勝ち上がって子どもたちの未来をつくり抜く。」

調査では、一定数の回答者が小選挙区や比例代表で投票する候補者や政党をあげておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります。