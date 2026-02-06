沼津市や伊豆半島などの静岡6区に立候補したのは、参政の新人・輦止保教さん、自民の前職・勝俣孝明さん。中道の前職・渡辺 周さんの3人。激戦を繰り広げてきた渡辺さんと勝俣さんの争いに参政の新人・輦止さんが加わりました。





前回選ではおよそ4000票差で敗れ、比例復活となった自民党の前職 勝俣孝明さん。今回の選挙で主に訴えているのは「ふるさと再生」「若者がふるさとに帰ってくるための雇用創出」です。若い世代への発信に力を入れてきました。





また、今回の選挙では続々と大物議員が応援に駆け付けました。（高市首相）「日本列島を強く豊かに高市早苗。そして未来への責任、勝俣孝明。一緒にこれからも仕事をさせてください。」先週土曜日、沼津市に姿を現したのは自民党の高市総裁。会場にはおよそ1500人が集まりました。（高市首相）「勝俣しかおらへんよと。本当に日本の未来これでええんか。挑戦しない国に未来は無い。守るだけの政治では希望は生まれない。」（自民・勝俣候補）「高市総裁がここに来られるという事はどういう事なのか。これはまさに、最も厳しい選挙区だからです。踏まれても踏まれても根を伸ばす花を咲かせる雑草魂で、私は乾坤一擲。小選挙区で勝ち抜けるよう皆さんともとに力を合わせて頑張ってまいります。」おととい4日には小林政調会長も応援に駆け付けました。（自民・小林政調会長）「何としてでも勝俣孝明を小選挙区で上げる。その思いできょうはマイクを握りにまいりました。政治家・勝俣孝明の本当の真骨頂というのは、ここぞという時には絶対にぶれない。だから、ここでこうした芯のある政治家をどうしても国政に送り戻さなければいけない。」前回選で敗れた勝俣さんは最後まで気を抜くことなく有権者に訴えると話しました。（自民・勝俣候補）「この選挙戦で現役世代の皆さんの選挙への参加の大切さという事を現役世代の政策をしっかりと訴えていたので、そういった意味ではそれを引き続き熱く訴えていきたい。」これまで当選10回。中道の前職 渡辺 周さん。今回は公明党と共に選挙選にのぞんでいます。（中道・渡辺候補）「新党という形で一緒になってその事をしのごの言っている場合じゃない。やっぱりこのままではいけないという形で皆さんの政治勢力が一つづつ結集している。一人一人の力は微力かもしれないけれども、しかし絶対無力ではない。一人一人の力が集まった時に民意がうねりを作る。そしてこの政界が大きく今年は躍動する。政治が大きく変わる。」「立憲民主党」と「公明党」は与党と野党の関係で、これまでは激しい論戦を繰り広げてきました。しかし、新党を結成した事で、公明党支持者の支持獲得も重要になっています。先週、長泉町で行われた個人演説会には公明党県本部の上田代表が応援に駆け付けました。（公明・上田参院議員）「公明党の同志も新しい中道改革連合、衆議院の候補者として一緒に戦わせていただいています。周さんは外交や安全保障のスペシャリストであります。防衛副大臣も経験されて、実務に詳しい本当に現実的な現実主義で平和主義の安全保障政策、それを担ってっいただかなければならない周さんでありますので、是非皆様のお力をお貸しいただけますよう、これからお願いいたします。」今回の選挙で主に訴えているのは「食品の消費税ゼロや社会保険などの負担軽減」で生活者ファーストを掲げ訴えています。（中道・渡辺候補）「ガソリン代は民意によって下げられた選挙の結果次第で。今度は選挙の結果で物価を下げましょう。その最大のテーマとして挙げているのが食料品の消費税をゼロにしよう。我々は財源を示します。」また、この日、高市首相が沼津市を訪問したことにも触れ…（中道・渡辺候補）「高市総理大臣が6区に乗り込んで来たと聞いておりました。私は1500人だったら、50人の会を30ヵ所でやった方がいい。そして皆さん方に、近い所で訴えて、皆様がたに『よし分かったと』1人2人に声をかけようと。ぜひこの拮抗した選挙の状況の中で長泉の皆様方にご支援をさらに広げていただきたい。」激戦区、静岡6区で渡辺さんと勝俣さんの争いに割って入るのが参政党の新人で、人材派遣会社経営の輦止保教さんです。（参政・輦止候補）「日本人は日本人を助けます。日本人は外国人の事も助けます。日本人を助けないのは日本政府です。私はそれを変えたい。皆さん力を貸して下さい、そして一緒に戦ってください。日本を取り戻す！」伊豆の国市出身の輦止さんは、これまでに政治経験はありませんが、アメリカのカリフォルニア大学アーバイン校を卒業。国際的な視点で地域の未来づくりに尽力したいと意気込みます。また減税と外国人対策を主に訴えています。（参政・輦止候補）「減税、消費税廃止、奨学金ローンの減免。給付型奨学金の拡充、参政党は庶民の味方です。参政党は段階的に消費税を廃止したいと考えています。そのためにも皆さん一緒に戦いましょう。私たちの生活は私たちで取り返す。」選挙戦ではひたすら街頭演説を繰り返し、一人でも多くの有権者に思いを訴えます。（参政・輦止候補）「参政党は国民目線で政策を決める政党です。参政党は今回子ども1人辺り月10万円の子育て給付金を提案しています。他には奨学金ローンの減免、給付型奨学金の拡充、相続税の廃止など様々な手を差し伸べる準備ができています。」投開票日まで残り2日。自民・中道・参政の三つ巴となった激戦の静岡6区、有権者はどの候補者に国政を託すのか注目されます。