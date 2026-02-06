6日、総務省は2025年の家計調査の結果を発表しました。前回は、浜松市がギョーザで、静岡市がハンバーグで、購入額「日本一」を獲得しましたが、果たして今回はどうだったのでしょうか。



6日午前8時半の浜松市役所。



（記者）

「総務省家計調査の結果がまもなく発表されます。ことしのランキングはどうなるのか。いま職員の皆さんが結果が出るのを待っています。」





6日発表されたのは、県庁所在地や政令指定都市を対象に総務省が行っている“家計調査”です。職員が連覇がかかるギョーザ購入額のランキングを確認すると…（浜松市担当者）「家計調査、ギョーザ1位でした！」2025年の1年間、浜松市の1世帯当たりのギョーザ購入額は4046円。2位は宇都宮市、3位は宮崎市で、浜松は宇都宮に471円の差をつけ3年連続の日本一に！“3連覇”は2014年から2016年にかけて達成して以来、2度目となります。（浜松市観光・シティプロモーション課 澤田吉延 担当課長）「浜松市をPRするための非常に重要なアイテムになっていると考えます。胸を張ってこれからもギョーザをPRしていきたい。」「浜松餃子」といえば、円形に並べて焼き上げ真ん中にもやしを添えるのが特徴ですが、浜松市内のこちらの専門店で、今回の“3連覇”達成について聞いてみると…（浜松市民）「うれしいですね。」Q。どれぐらいの頻度で食べる？「週に2、3回かな。好きです。大好き。ニンニク入っているのが好きだね。」こちらは浜松のギョーザを目当てに神奈川県から来たという家族。（神奈川から来た家族）記者「一眼レフで…」父「はい。ギョーザが好きです。」記者「ギョーザ好きですか？」父「（息子が）ギョーザ博士を目指している。」できたてのギョーザをまずは一眼レフカメラでパチリ。全国各地のギョーザを家族で食べ歩くほどギョーザ好きとのことですが、浜松餃子の感想は？（神奈川から来た家族）母「キャベツがすごい甘い。何個食べられる？」息子「何個でもいけちゃう。」Q・浜松市が3年連続で1位なったが…母「びっくり！宇都宮といつも接戦なので。キャベツがすごい効いていて、いくらでもいけそうな気がする」今回の調査はスーパーなどで購入したギョーザが対象で、外食は含まれませんが店側も“3連覇の効果”に期待しています。（石松餃子本店 鈴木香織さん）「ギョーザが大好きな浜松市民なので、3連覇になってとてもうれしいです。地方の人にもみんな知ってもらって、週末などに来ていただけたらうれしいです。」一方、静岡市ではハンバーグの連覇を願い開催されたのが…（髙山アナ）「新静岡セノバでは、ハンバーグサミットという決起集会が行われています。会場には多くのハンバーグ関係者が集まっています。」前回は、1位が静岡市、2位が浜松市と、県内で上位を独占。今回もその勢いのまま、静岡市が2年連続で日本一を獲得するのを願い、ハンバーグを提供する飲食店や牛肉生産者などおよそ60人が集まり、運命の結果発表を待ちました。そして…！！（場内アナウンス）「静岡市がまさかの4位に転落、浜松市も3位転落という形となってしまいました。」（髙山アナ）「静岡が第4位、連覇ならず。那覇が1位と聞いて、会場からどよめきが起こっています。」1位は2907円で那覇市。2位の福島市を挟み、浜松市が1つ順位を落とし2442円で3位、前回1位の静岡市は2187円でまさかの4位でした。（関係者）「期待していただけに残念です。1位になれると思っていたんですけどね。」（20代関係者）「ハンバーグは県民にとってソウルフード、もう人生の生きる道です」Q,じゃあ来年こそは？「1位に返り咲いて、ハンバーグは静岡の名物だよと伝えていけたらうれしい。静岡県に来たらハンバーグ食べてと言えるようにしていきたい。」静岡をハンバーグで盛り上げたいと活動する日本ハンバーグ協会の理事長でもあるバーグマン田形さんは、日本一への返り咲きには「行政との連携が必要」と話します。（にぎわいクリエイター バーグマン田形さん）「浜松はすでにシティープロモーションなどで餃子を盛り上げる動きが出来ていますが、静岡市ではまだその辺の私の力の足りませんので、行政関係者の皆様の力もお借りして、公式な部分でも街を上げてハンバーグを盛り上げればと思います。」毎年、その順位が注目される家計調査ですが、この盛り上がりをうまく地域活性化につなげていくことが、期待されます。