VT COSMETICSのカプセルクリーム新作♡透明感とハリを選べる保湿ケア

SNSで話題を集めたVT COSMETICSの「カプセルクリーム」シリーズに、新たなラインナップが仲間入りします。ジェルとカプセルがひとつになった独特のテクスチャーはそのままに、透明感※1とハリという異なる肌悩みに寄り添う2種が登場。肌状態に合わせて選べる新しい保湿ケアは、忙しい毎日のスキンケアをもっと心地よく、前向きな時間へ導いてくれそうです♡

ジェル×カプセルの新感覚クリーム



VTのカプセルクリームは、みずみずしいジェルに美容成分を閉じ込めたカプセルを組み合わせた設計が特徴。

軽やかな使用感でありながら、高い保湿力を両立し、ひとつのアイテムで複合的なスキンケアを叶えます。

肌にのばすたびにカプセルがほどけ、美容成分がなじむ感覚は、毎日のケアを楽しみに変えてくれる存在です。

透明感※1とハリ、悩み別2種



「ビタミンCアスタキサンチンカプセルクリーム」は、ビタミンC※2とアスタキサンチン※3を配合し、うるおいを与えながら透明感※1のあるツヤ肌へ導きます。

一方、「レチナールペプチドカプセルクリーム」は、レチナール※4とペプチド※5を配合し、ハリ不足にアプローチ。もっちりとした弾力感のある肌を目指したい方におすすめです。

どちらも内容量50mL、価格は各2,200円（税込）です。

販売先：全国のバラエティショップ／一部ドラッグストア／ドン・キホーテ等

※一部取り扱いのない店舗がございます。

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

※1：うるおいによる

※2：アスコルビン酸（保湿）

※3：保湿成分

※4：整肌成分

※5：トリペプチド－1、アセチルヘキサペプチド－8、アセチルテトラペプチド－2、アセチルテトラペプチド－5、トリペプチド－1銅、パルミトイルトリペプチド－1、パルミトイルペンタペプチド－4、ヘキサペプチド－11、ヘキサペプチド－9、パルミトイルトリペプチド－5、合成遺伝子組換オリゴペプチド－91ポリペプチド－1（いずれも保湿）

肌と気分に寄り添う新習慣



日々変化する肌状態に合わせてケアを選べることは、スキンケアを続けるうえで大切なポイント。

VT COSMETICSの新カプセルクリームは、透明感※1とハリという異なる悩みに応えながら、無理なく毎日に寄り添ってくれます。

肌に触れるたびに前向きな気持ちになれる、新しい保湿ケアをぜひ取り入れてみてください♪