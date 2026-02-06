男鹿市、潟上市及び秋田市沖の洋上風力発電事業について、事業者と関係団体の共生策を検討する1回目の会議が開かれました。



会議では事業者が支払う協力金の配分案などが示され、今後、具体的な活用方法を検討することを確認しました。



男鹿市、潟上市及び秋田市沖では、再来年2028年6月に洋上風力発電所の運転が始まる計画です。



6日は、事業者や自治体、関係団体の共生策を検討する1回目の会議が開かれ、事業者が支払う協力金の配分案などが示されました。





協力金は、事業費の規模や見込まれる売電収益などから算出されます。このうち7割を漁業振興に、3割をそれぞれの自治体の地域振興に振り分ける方針で、今年の11月末に1回目の支払いを予定していることが示されました。出席からは雇用創出や経済波及効果に期待する声が聞かれた一方で、協議内容の透明性の確保や協力金にかかる税金への考慮を求める意見も出ました。秋田県漁業組合 杉本貢組合長「影響出た場合に、不足するわけですよ水揚高、その水揚高の不足分を共生策でもって何らかの形で補填できれば」「共生策のお金をそのまま使うんじゃなくて漁業者側がいろんな事業を起こしてその不足分を補えるように、その事業を立ち上げていかなければいけないのかなと は思ってます」男鹿・潟上・秋田オフショアグリーンエナジー 佐々木太建さん「ここに洋上風力の発電所ができることによって、漁業に対してもいい影響を与えるような、そういう共生策をこれから作っていきたいなという形です。従来の被った被害を補填するというよりは、よりいい形でですね、何か進めていければいいんじゃないかなと考えております」会議では今後、協力金の具体的な活用方法などを検討することにしています。